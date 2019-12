Huawei continuerà ad usare Android su smartphone. HarmonyOS in arrivo su altri prodotti

Nel corso di una recente conferenza, il colosso tecnologico cinese Huawei ha annunciato di avere in programma di portare il proprio sistema operativo HarmonyOS su più prodotti già dal prossimo anno. Al momento però non sembrano esserci piani per implementare l'OS su smartphone, tablet e computer, che restano i dispositivi più popolari.

Le dichiarazioni riportate da Reuters arrivano direttamente da un portavoce della società di Shenzhen, a seguito di alcuni alcuni commenti rilasciati da Wang Chenglu, presidente della divisione software di Huawei Consumer, al quotidiano governativo Shenzhen Special Zone Daily nel corso del weekend da poco concluso.

Huawei aveva svelato HarmonyOS lo scorso Agosto, come possibile alternativa ad Android di Google a causa delle crescenti pressioni sopraggiunte da parte del governo americano, che ha inserito la società nella black list del Dipartimento del Commercio.

Il disgelo in corso tra le parti però evidentemente ha spinto Huawei a cambiare strategia, e pur non abbandonando completamente la piattaforma proprietaria, probabilmente la installerà su altri tipi di dispositivi come smart display, televisori o altro.

Nel corso dell'evento Wang ha anche ribadito che la società continua a preferire Android per i propri smartphone, secondo quanto riferito dal quotidiano Shenzhen Special Zone Daily.

Cosa ne pensate di questa decisione di Huawei? Fatecelo sapere tramite i commenti.