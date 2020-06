Huawei corre ai ripari lato NFC: servizio Pay in arrivo entro fine 2020

Ve ne avevamo già parlato nella guida per utilizzare al meglio i dispositivi con HMS, ma è giusto tornare sull'argomento, visto che sembrano esserci sviluppi interessanti. Ci riferiamo alla situazione legata alla compatibilità dei servizi di pagamento contactless che sfruttano il chip NFC con i dispositivi Huawei/Honor.

Come probabilmente già saprete, il succitato gruppo ha subito un ban da parte degli Stati Uniti d'America, che ha comportato varie limitazioni. Tra quelle più importanti, troviamo l'impossibilità di utilizzare i principali servizi di pagamento, cosa che rende essenzialmente "poco utile" il chip NFC presente su molti smartphone.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Smartdroid, l'azienda cinese avrebbe deciso di accelerare i tempi per far arrivare il servizio Huawei Pay in Europa, a quanto pare partendo dalla Germania. In parole povere, la società cinese vorrebbe portare la sua alternativa a Google Pay anche da noi, in modo da sopperire all'impossibilità di utilizzare il servizio dell'azienda di Mountain View.

Per quanto riguarda le tempistiche, tutto fa pensare che Huawei stia lavorando duramente per lanciare il servizio entro fine 2020, in modo da risolvere nel minor tempo possibile il problema. Tuttavia, non è chiaro se sia previsto portare Pay in Italia entro fine anno o se le tempistiche siano legate solamente al mercato tedesco. Staremo a vedere.