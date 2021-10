Huawei, cosa annuncerà nell'imminente evento? Ci sono 'cattive notizie'

Gli appassionati del mondo tech non vedono l'ora: la settimana che partirà dal 18 ottobre 2021 sarà piena zeppa di eventi intriganti. Si partirà chiaramente con il keynote di Apple, per poi passare il 19 ottobre a Google (Pixel 6) e il 20 ottobre a Samsung (Galaxy Unpacked Part 2). Non bisogna inoltre dimenticarsi dell'imminente evento di Huawei.

Infatti, il noto brand ha scelto la giornata del 21 ottobre 2021 per presentare le sue ultime novità. Tuttavia, potrebbero esserci delle "cattive notizie" per coloro che attendono Huawei Mate 50. Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, a quanto pare la popolare azienda ha confermato che la succitata gamma non "presenzierà" durante l'evento. Infatti, sembra proprio che Huawei voglia concentrarsi sulla serie nova.

Nonostante questo, ci sono diverse indiscrezioni che mirano al lancio a livello globale della gamma Huawei P50. Insomma, a quanto pare non ci sarà nulla da fare per Huawei Mate 50, ma perlomeno gli utenti potranno mettere le mani su altre novità. In ogni caso, per il momento non ci sono conferme per quel che riguarda Huawei P50. Staremo a vedere.

Per il resto, ricordiamo che il brand non sta passando un momento esattamente semplice. Infatti, Huawei sta riscontrando dei problemi con i chip 5G, motivo per cui si vocifera di un possibile arrivo di una variante esclusiva 4G dello Snapdragon 898.