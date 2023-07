Huawei, parte la Crazy Week: sconti fino al 26 Luglio su tanti prodotti

Non ci sono solo le offerte solo online di Unieuro in giornata odierna. Huawei, sul proprio store ufficiale, lancia la Crazy Week con sconti fino al 26 Luglio 2023 su tantissimi prodotti.

Huawei MateBook D15, nella configurazione con schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione HD 1920x1080 pixel Full HD ed AMD Ryzen 7 5700U è disponibile al prezzo di 749,99 Euro piuttosto che 899,90 Euro.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium invece è disponibile al prezzo di 359,99 Euro al posto di 499,90 Euro.

Contestualmente all’arrivo della Crazy Week, Huawei rende disponibile sul proprio store anche una nuova variante cromatica di Huawei Watch 4 Pro, che può essere acquistata anche con cinturino blu, la tastiera Huawei MatePad 11” 2023 e tantissimi regali tra cui Huawei Watch GT3 per Huawei P60 Pro, Huawei FreeBuds Pro 2 per Huawei Watch Ultimate, Huawei MatePad Paper per il nuovo MateBook X Pro ed Huawei Watch Ultimate nella nuova colorazione nera con cinturino aggiuntivo in titanio opaco.

Huawei ha però deciso anche di premiare i clienti più fedeli e i fan del brand con un coupon speciale disponibile per i membri valido per tutti i prodotti non in flash-sales con sconti extra dell’8% fino al 26 luglio. Tutti i dettagli disponibili su Huawei Store.