Huawei in crisi anche in Cina: mancano smartphone in molti negozi ufficiali

Il mercato smartphone cinese sta vedendo diversi scossoni nella Top 3 dei marchi nazionali, con vivo che ad aprile ha sorpassato ufficialmente Oppo e Huawei. Quest’ultimo in particolare, però, sta vivendo un periodo particolarmente negativo non solo a causa del calo di quota di mercato, ma anche dalla mancanza di smartphone nei negozi.

I colleghi di Gizchina hanno trattato di alcuni rapporti diffusi dai media del Dragone in seguito a una dichiarazione da parte di un alto dirigente della stessa Huawei, il quale avrebbe ammesso che la società starebbe solamente cercando di sopravvivere, e anche a un’esperienza di un cliente in un negozio autorizzato Huawei a Pechino. In tale occasione, infatti, il rivenditore avrebbe detto che mancano smartphone firmati Huawei in moltissimi negozi in tutto il Paese, dai distretti più frequentati alle contee.

Yu Chengdong, CEO del settore consumer della società di Shenzhen, ha dichiarato di recente che le ultime restrizioni per il 5G e per accordi commerciali applicate dagli Stati Uniti avrebbero causato instabilità all’interno dell’azienda poiché ormai sta diventando sempre più difficile accedere alle componenti necessarie per produrre dispositivi mobili premium.

Lo stesso mercato domestico è attualmente dominato da Apple per quanto riguarda smartphone e tablet di fascia alta, mentre la quota di fascia media e bassa vede Vivo, OPPO e Xiaomi spartirsi il grosso delle vendite. Le ultime analisi di Counterpoint Research, in effetti, avevano trattato di un 15% nazionale nelle mani di Huawei, mentre a livello globale si parla di un totale di 346 milioni di unità spedite nel primo trimestre del 2021, non sufficienti per rientrare nella Top 5.

Ora si prospetta, quindi, un possibile nuovo periodo di crisi causato non solo dalle restrizioni commerciali ma anche dalla carenza globale di chip che sta colpendo molti settori anche al di fuori di quello tech in toto. La speranza della società ora è riposta su Huawei P50, il nuovo top di gamma con HarmonyOS 2.0 e modulo fotocamera gigante che dovrebbe giungere sul mercato quest’anno. Sarà sufficiente per garantire la ricrescita necessaria al brand? Lo sapremo solo a tempo debito.