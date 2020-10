Huawei ha a disposizione una tecnologia di ricarica rapida a 200W

Se Xiaomi Mi 10 Ultra si ricarica già a 120W in Cina, Huawei sembra avere a disposizione una tecnologia ancora più rapida.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Richard Yu, CEO di Huawei, ha affermato, nel corso di una conferenza di presentazione relativa alla serie di smartphone Mate 40 (Mate 40 Pro è stato recentemente svelato anche per l'Italia), che l'azienda cinese dispone di una tecnologia di ricarica rapida funzionante a 200W. La situazione è ancora un po' confusa, dato che le fonti estere parlano di un range che va dai 120W ai 200W, ma quel che sembra essere chiaro è il fatto che Huawei voglia puntare in alto da questo punto di vista.

In ogni caso, l'azienda cinese non avrebbe ancora utilizzato questa tecnologia per via del fatto che ci sarebbero alcuni compromessi, specialmente su batterie considerate di "normale" capienza per il mercato attuale. Stando a Richard Yu, attualmente le migliori tecnologie in grado di fornire una buona esperienza utente sono 66W via cavo e 50W via wireless. Insomma, probabilmente non vedremo presto una tecnologia di ricarica a 200W a livello consumer, ma le dichiarazioni del CEO di Huawei risultano sicuramente interessanti e lasciano intendere che in futuro l'azienda cinese potrebbe farne vedere delle belle in ambito di ricarica.