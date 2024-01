HUAWEI, doccia fredda per i fan: il P70 userà davvero un 'vecchio' chip?

Dopo aver chiuso alla grande il 2023 con il lancio degli auricolari HUAWEI FreeClip, il brand asiatico è pronto ad aprire il suo nuovo anno con tanti device e nuove proposte. Tra queste, l'attesa Serie P70, gli smartphone flagship del 2024.

A quanto pare, tuttavia, non tutti i dispositivi della Serie P70 adotteranno hardware di ultima generazione. Nello specifico, i dispositivi ad arrivare sul mercato dovrebbero essere tre, ovvero P70, P70 Pro e P70 Art, con questi ultimi due che dovrebbero condividere il processore avanzato Kirin 9010.

Il modello base, invece, non è ancora certo che risponderà all'appello con il SoC più recente del lotto.

Secondo quanto condiviso dall'affidabile tipster Smart Pikachu, infatti, non sarebbe stata del tutto esclusa la pista che porta al Kirin 9000S. Qualora tale voce venisse confermata, quindi, i fan storici dell'azienda saranno di fatto "costretti" a passare ai modelli premium per avere anche un upgrade prestazionale nei confronti degli smartphone top di gamma dello scorso anno.

La ragione sarebbe da ricercare in una capacità produttiva più bassa del previsto, che potrebbe costringere HUAWEI ad adottare questa misura per garantire l'uscita di tutti e tre i modelli nel corso del 2024, assicurandosi al contempo una scorta adeguata anche per i futuri dispositivi della Serie Mate 70.