Huawei, doppia app con icone diverse? Sì, è per 'evitare' il ban USA

Il ban subito da Huawei da parte degli Stati Uniti d'America continua a comportare limitazioni per i suoi dispositivi. In questo contesto, alcuni utenti si sono ritrovati con un'applicazione "doppia", ma con icona diversa. Non tutti hanno capito cosa sta accadendo: risulta dunque interessante fare chiarezza.

Ebbene, innanzitutto va detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Infatti, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, non è accaduto nulla di "malevolo" al vostro smartphone Huawei: si tratta di una procedura ufficiale. Sì, avete capito bene: è lo stesso brand cinese a far installare all'utente un'applicazione pressoché "identica" alla precedente ma con icona leggermente modificata.

Probabilmente vi starete chiedendo il motivo: ve lo spieghiamo subito. Il tutto è legato, come accennato in precedenza, al ban subito da Huawei da parte degli USA. Infatti, quest'ultimo non sembra consentire al colosso cinese di aggiornare come si deve le applicazioni presenti sul Play Store. Ricordiamo che si fa riferimento al negozio digitale ufficiale di Google, che rappresenta un servizio di cui tra l'altro Huawei non può più fare uso per quel che riguarda i nuovi dispositivi.

In questo contesto, l'applicazione Huawei AI Life, che serve per gestire dispositivi esterni come gli auricolari, non viene aggiornata dall'8 agosto 2020 sul Play Store. Capite bene che questo può creare più di qualche "grattacapo" e sembra proprio che Huawei stia cercando di trovare vie alternative.

Infatti, ora l'applicazione Huawei AI Life pubblicata sul Play Store chiede all'utente di effettuare un aggiornamento, indicando il fatto che quest'ultimo avverrà mediante fonti esterne al Play Store. "Dopo l'aggiornamento, ci saranno due versioni di questa app sul dispositivo. Si consiglia di eliminare quella precedente", si legge inoltre nel "pop-up" che compare a schermo.

In parole povere, all'utente viene chiesto di abilitare l'installazione delle app da fonti esterne al Play Store, in modo da installare la nuova versione dell'app Huawei AI Life, in grado di accedere a diverse altre funzionalità. All'utente viene inoltre consigliato di disinstallare la vecchia app, che ovviamente non servirà più. Per il resto, probabilmente anche per rendere maggiormente evidente la differenza tra le due app, è stato inoltre pensato di effettuare un piccolo "ritocco" all'icona. Insomma, per quanto la questione sia "intricata", avviene tutto a livello ufficiale, quindi non dovete preoccuparvi troppo per la sicurezza del vostro dispositivo.