Huawei: EMUI 10 ha superato quota 1 milione di installazioni

Huawei ha annunciato che EMUI 10, l'ultima versione dell'interfaccia grafica basata su Android 10, ha superato quota 1 milione di installazioni sui dispositivi del proprio listino e su Honor. L'annuncio è stato dato da Wang Chenglu, presidente della divisione consumer business software di Huawei, sul proprio account ufficiale Weibo.

Il post è stato condito da un'immagine celebrativa contenente la lista dei dispositivi su cui è disponibile EMUI 10:

Huawei P30, P30 Pro

Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Mate 20 Lite

Nova 5T

P Smart 2019, P Smart+ 2019

Honor 20, Honor 20 Pro

Honor 9X

Honor 8X

Honor 10 Lite

Honor 20i

MediaPad M6 8.4

MadiaPad M6 10.8

EMUI 10 è stata accolta calorosamente dal pubblico, grazie alle numerose novità introdotte dalla società cinese. Tra tutte figura il tema scuro a livello di sistema che obbliga le app che non dispongono della dark mode a conformarsi, ma ha anche portato dei miglioramenti importanti in termini di usabilità degli smartphone. Le impostazioni di sistema sono ora meglio organizzate ed il sistema operativo è stato migliorato per offrire un'esperienza migliore quando si utilizzano altri dispositivi come i laptop basati su Windows 10.

L'UI infatti consente agli smartphone di effettuare il mirroring del proprio schermo direttamente su Windows 10. Chiaramente integra anche tutte le novità classiche di Android 10.