Huawei: le entrate aumentano del 23% nonostante il ban di Trump

Huawei, sulla scia di altre società della Silicon Valley, ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno, un periodo particolare in cui il colosso cinese ha dovuto affrontare il ban di Donald Trump. Nel corso degli ultimi tre mesi, Huawei ha riportato ricavi per 32,2 miliardi di Dollari, in aumento del 23%.

Il dato è significativo in quanto dimostra ancora una volta la forza della società di Shenzhen in un periodo storico particolare, fortunatamente poi concluso con l'interruzione delle sanzioni per la contezza degli utenti.

Il margine di profitto netto è stato pari all'8,7%, pari a 58,7 miliardi di Dollari, delle entrate registrate nei primi sei mesi del 2019.

Complessivamente Huawei ha venduto 118 milioni di smartphone nella prima metà dell'anno, 59 milioni ogni trimestre, in aumento del 24% rispetto all'anno precedente. Il ramo consumer ha raggiunto ricavi per 32,1 miliardi di Dollari nello stesso periodo, rappresentando il 55% delle vendite totali dell'azienda.

"Le entrate sono cresciute rapidamente fino a maggio. Date le fondamenta che abbiamo posto nella prime metà dell'anno, abbiamo registrato una crescita anche dopo essere stati aggiunti alla black list americana. Questo non vuol dire che non avremo difficoltà in futuro, e potrebbe influire sulla nostra crescita a breve termine" ha affermato il presidente Liang Hua.

Huawei, contrariamente a quanto fatto in passato, ha stranamente diffuso più dati finanziari rispetto ai trimestri precedenti, una scelta dettata dall'esigenza di placare i mercati da possibili turbolenze.