Huawei dà il via all'era del 5G: arriva in Italia il nuovo Mate 20 X 5G

Huawei ha ufficialmente annunciato l'arrivo in Italia del nuovo Mate 20 X 5G, il primo smartphone dell'azienda cinese dotato di tecnologia 5G, che è già disponibile in preordine su Amazon Italia e presso gli store online di Mediaworld ed Unieuro, oltre che sull'Huawei Experience Store.

Basato sul processore Kirin 980 e da Balong 5000, il primo chipset multi-mode 5G al mondo da 7nm, Mate 20 X 5G promette una velocità di connessione elevata, a cui si aggiungono prestazioni ultraveloci, un ampio display ed una lunga durata della batteria. A livello tecnico infatti lo smartphone include un display da 7,2 pollici.

“I benefici del 5G sono innumerevoli e hanno l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana degli utenti. Huawei è da sempre in prima linea per offrire soluzioni tecnologiche avanzate, ai consumatori così come ai partner commerciali. Lo dimostrano gli oltre 2 miliardi di dollari investiti in Ricerca & Sviluppo per il 5G dal 2009 ad oggi. Il lancio di Huawei Mate 20 X 5G in Italia rappresenta un’ulteriore prova del primato di Huawei, che si conferma l’unica azienda capace di offrire una soluzione 5G end-to-end su larga scala. Huawei è impegnata da diverso tempo a sviluppare un ecosistema 5G, dalle reti ai device. Con HUAWEI MATE 20 X 5G, diamo il benvenuto alla tecnologia 5G nei nostri dispositivi promettendo agli utenti un’esperienza immersiva, iperconnessa e proiettata nel futuro.” ha affermato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una Matrix Camera composta da tre obiettivi Leica comprensivi di fotocamera grandangolare da 40 megapixel, una lente ultra grandangolare da 20 megapixel ed un teleobiettivo da 8 megapixel.

Presente anche Huawei SuperCool, il sistema di raffreddamento avanzato composto da una camera di vapore e tubi di calore in grafene, che garantisce una temperatura costante ed evita surriscaldamenti anche durante la riproduzione di video in HD o se si utilizzano applicazioni ad alta intensità grafica.

La batteria da 4.200 mAh supporta anche SuperCharge da 40W, a cui si aggiunge un ottimizzatore supportato dall'intelligenza artificiale che gestisce e regola in modo intelligente il consumo energetico.

Huawei Mate 20 X 5G nella colorazione Ermerald Green è disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 1.099,90 Euro e presso gli online store di Mediaworld, Unieuro, e presso l'Huawei Experience Store di Milano.