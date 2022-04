HUAWEI esagera: 10 giorni di offerte, promozioni lampo ogni 48 ore

Non ci sono solamente gli sconti di Unieuro sui prodotti HUAWEI. Infatti, il produttore ha deciso di esagerare, avviando 10 giorni di offerte sui suoi dispositivi (con tanto di promozioni lampo ogni 48 ore).

Più precisamente, dal 4 aprile 2022 al 13 aprile 2022 si festeggiano i due anni del portale ufficiale HUAWEI Store Italia. In questo contesto, l'azienda ha voluto mettere in sconto miriadi di prodotti, proponendo anche nuove offerte a tempo ogni due giorni. Insomma, dopo i festeggiamenti di MediaWorld relativi a Xiaomi, è giunto il momento di dare un'occhiata anche alla festa legata a HUAWEI.

Tra le varie promozioni attive al momento in cui scriviamo (chiaramente le offerte lampo sono in continua evoluzione), troviamo uno sconto del 25% sul tablet HUAWEI MatePad Pro da 12,6 pollici, che viene ora proposto a un prezzo pari a 599,90 euro (anziché 799,90 euro). Tra l'altro, c'è in omaggio la HUAWEI M-Pencil di seconda generazione ed è possibile, nell'ambito dell'acquisto del dispositivo, portarsi a casa la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard per MatePad Pro da 12,6 pollici al costo di appena 29,90 euro (al posto di 179,90 euro).

Attira inoltre l'attenzione il possibile risparmio del 60% sullo smartwatch HUAWEI WATCH GT2 Classic Pebble Brown (46mm), venduto adesso a 99 euro (anziché 249,90 euro). Chiaramente quelli citati sono solamente degli esempi relativi alle miriadi di iniziative promozionali avviate da HUAWEI. Capite bene, dunque, che potreste voler dare un'occhiata ai festeggiamenti del brand.