Huawei esce dalla Top 5 dei marchi smartphone in Cina: la supera anche Honor

Le restrizioni commerciali attuate dall’amministrazione Trump negli anni scorsi continuano a mostrare i loro effetti su Huawei che, se una volta sembrava minacciare Apple e Samsung nella Top 3 dei rivenditori globali di smartphone, ora invece è uscita addirittura dalla Top 5 del mercato domestico cinese, facendosi superare da Honor.

Un nuovo rapporto pubblicato dalla International Data Corporation (IDC) relativamente alle quote di mercato cinesi del secondo trimestre del 2021 ha mostrato infatti come la società di Shenzhen non rientri più nei primi cinque brand nel territorio del Dragone, addirittura finendo quindi nella categoria “Altro”. Un vero e proprio crollo, dunque, rispetto al trend degli anni passati: le sanzioni degli Stati Uniti hanno colpito duramente l’azienda, che si è vista costretta a cambiare radicalmente i piani prima separandosi da Google e Android per creare HarmonyOS 2 e poi vedendo continui problemi con la produzione di smartphone e altri dispositivi.

Al momento, quindi, il mercato cinese vede in vetta alla classifica il brand vivo con una quota del 23,8% registrata nel Q2 2021, per un totale di 18,6 milioni di unità vendute in Cina; seguono OPPO, con il 21,1% e 16,5 milioni di unità vendute, e Xiaomi con il 17,2% e 13,4 milioni di unità vendute. Apple si trova al quarto posto con il 10,9% del mercato e Honor, ex sub-brand proprio di Huawei, è situato al quinto posto con l’8,9%.

Sarà curioso vedere se Huawei riuscirà a crescere nuovamente con la gamma di smartphone Huawei P50 attesa per la presentazione di domani, 29 luglio 2021: questi dispositivi costituiranno a tutti gli effetti la “prova del nove” per molti aspetti, dalla presenza di chip Kirin o Qualcomm al funzionamento del sistema operativo proprietario HarmonyOS 2, passando anche per il comparto fotocamera che si preannuncia essere premium. Tra l'altro, Huawei P50 sarà disponibile globalmente.