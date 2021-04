Huawei estende gratuitamente la garanzia in Italia: coinvolti anche i già clienti

Oltre ad aver lanciato un'iniziativa che permette alla community di provare Watch GT 2 Pro, Huawei ha annunciato la possibilità per gli utenti, compresi i già clienti, di ottenere gratuitamente vari benefici, compresa l'estensione della garanzia.

Comunicato stampa: Huawei, azienda leader della tecnologia, lancia oggi una nuova campagna tutta dedicata ai servizi per gli utenti Huawei, siano essi nuovi clienti oppure affezionati Huawei fan, che prevede una gamma di vantaggi utili per godere al meglio di tutte le potenzialità del proprio smartphone e dei servizi dell'ecosistema Huawei.

Fino al 2 maggio, infatti, tutti i clienti Huawei potranno attivare gratuitamente sei mesi di garanzia extra sul proprio smartphone o tablet Huawei e ottenere numerosi vantaggi sui Huawei Mobile Services, tra cui spazio di archiviazione aggiuntivo gratuito su HUAWEI Mobile Cloud e accesso Premium ai servizi di streaming HUAWEI come Music e Video.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha dichiarato: "In Huawei, i nostri clienti sono la priorità numero uno. Lanciamo questa iniziativa per ringraziare i nostri utenti più fedeli e dare il benvenuto a quelli nuovi, offrendogli un'esperienza smartphone il più completa possibile con l'accesso gratuito ai nostri servizi Premium HUAWEI Music e HUAWEI Video per tre mesi, oltre a tanto spazio per tenere al sicuro i propri ricordi con HUAWEI Mobile Cloud".

Tutti i possessori di uno smartphone o di un tablet Huawei potranno attivare sei mesi di garanzia extra, oltre quella commerciale già prevista, prolungandone di fatto gli effetti gratuitamente. È possibile attivare l'estensione su tutti i tablet e gli smartphone che verranno acquistati nel periodo della promozione, nonché su tutti i device già in possesso degli utenti, sui quali la garanzia commerciale è ancora in corso di validità. L'attivazione avviene molto semplicemente attraverso l'App Supporto Huawei, preinstallata su tutti gli smartphone e tablet.

Tutti i clienti Huawei potranno accedere a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su HUAWEI Mobile Cloud e archiviare in totale sicurezza i propri momenti speciali e i propri dati senza alcun costo aggiuntivo per tre mesi. Scattare foto, girare video con gli amici e tenere al sicuro tutti i propri ricordi e i documenti importanti su HUAWEI Mobile Cloud non sarà più un problema. In più, [...] oltre ad accedere a tutto l'archivio dai propri dispositivi mobile, gli utenti Huawei potranno raggiungere il proprio HUAWEI Mobile Cloud anche da web [...] e usufruire di nuove funzionalità, tra cui il comodissimo "Time machine back-up" che consente di gestire efficacemente cronologia e ripristino dei dati.

In più è possibile accedere al meglio dell'offerta nel campo dell'intrattenimento firmata Huawei, con tre mesi di abbonamento Premium gratuito a HUAWEI Music e HUAWEI Video.

La possibilità di accedere ai servizi Premium e al mondo di intrattenimento firmato Huawei è disponibile non solo per tutti coloro che acquisteranno un nuovo smartphone o un nuovo tablet nel periodo di validità della promozione, ma anche per tutti gli utenti Huawei che non hanno ancora scoperto tutte le potenzialità dei servizi premium attivando un piano a pagamento.