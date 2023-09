Huawei, evento il 14 Settembre 2023: arriva un nuovo wearable

Novità in arrivo da Huawei in questo rovente settembre 2023. La società asiatica ha infatti annunciato che il prossimo 14 Settembre 2023 a Barcellona terrà un grande evento di presentazione battezzato “Fashion Forward” dedicato ai nuovi prodotti.

Come suggerisce il titolo, il keynote sarà concentrato sul connubio tra tecnologia, moda e stile e celebrerà i dieci anni di Huawei nel settore dei wearable.

Non è chiaro che tipo di prodotti andrà a presentare Huawei, ma sicuramente tra le novità troveremo un indossabile. Le novità però non finiscono qui perchè su Huawei Store, sempre il 14 Settembre 2023, per celebrare il suo decimo anniversario nel mercato wearable in Europa, sono in arrivo delle interessanti novità.

Ovviamente seguiremo in diretta l’evento di presentazione pubblicando su queste pagine tutte le novità che andrà a mostrare Huawei.