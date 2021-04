Huawei festeggia un anno di Huawei Store con una serie di regali e limited edition

Huawei ha annunciato che, per celebrare un anno dall'apertura dell'Huawei Store italiano, darà agli utenti la possibilità di portare a casa una serie di premi attraverso un concorso.

Ad esempio, Huawei ha messo in palio 50 auricolari Huawei FreeBuds 4i: basta iscriversi alla newsletter di Huawei o commentare questo thread su Huawei Community per partecipare. Tra i premi in palio troviamo anche le Anniversay Box realizzate in edizione limitata per l'anniversario: una di queste è pensata per gli amanti della musica e contiene lo smartphone Huawei Nova RT, lo smartwatch Huawei Watch Fit e gli auricolari FreeBuds 3i. Ne è però disponibile anche una seconda che contiene lo smartwatch Huawei Watch GT2 42MM, la bilancia Smart Body Scale e gli auricolari Huawei FreeLace Pro.

Le due limited edition sono anche disponibili per l'acquisto nella sezione dedicata ad un prezzo rispettivamente di 309 (al posto di 696,80 Euro) e 169 Euro (al posto di 406,80 Euro).

Coloro che le acquisteranno i bundle riceveranno anche tre mesi di Huawei Video. Inoltre, in occasione della ricorrenza, tutti i device acquistati sullo store fino al 14 aprile, riceveranno gratuitamente un’estensione di garanzia di sei mesi rispetto alla garanzia commerciale.

Contestualmente, Huawei annuncia oggi anche la disponibilità del nuovo Huawei MateBook D14 Intel con processore Intel Core i5-1021U al prezzo di 799 Euro con il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift in omaggio.