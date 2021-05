Huawei festeggia la Festa della Mamma con un'ondata di offerte dedicate

Dopo la splendida notizia sull'estensione della garanzia per sei mesi su smartphone e tablet, Huawei ha deciso di lanciare una nuova interessante iniziativa per festeggiare insieme la Festa della Mamma. Scopriamo di cosa si tratta.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, "Da oggi e fino al 10 maggio sono disponibili in esclusiva su Huawei Store alcuni prodotti con un ulteriore 10% di sconto rispetto al prezzo già ribassato. Ottenere lo sconto è semplicissimo: è sufficiente inserire il codice AMUM10 al momento del checkout dall’e-commerce per regalare uno device Huawei, come ad esempio la nuovissima band HUAWEI Band 6 in versione Sakura Pink o gli auricolari TWS HUAWEI FreeBuds 4i, disponibili in Red Edition in esclusiva su Huawei Store. Inoltre, tutti i device acquistati sull’e-commerce Huawei usufruiscono della spedizione gratuita entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto, così da arrivare in tempo per domenica 9 maggio".

Un'offerta ancora più interessante coinvolge invece i membri della community dei Fan Huawei. In particolare, "tutti coloro che entro il 10 maggio racconteranno con un commento a questo thread qual è l’ultima applicazione che hanno scaricato per aiutare la mamma, accederanno a uno sconto del 12%, da applicare sugli acquisti su Huawei Store, compresi i prodotti già in promozione".

Di seguito alcuni dei dispositivi proposti da Huawei per questa splendida iniziativa, fra cui "l’elegantissimo HAUWEI Watch GT2 42 mm in versione Elegant Refined Gold a soli 143,10 euro, il 43% in meno rispetto al prezzo pieno di 249,90 euro. Lo smartwatch con cassa in acciaio offre 15 modalità di allenamento e una durata della batteria fino a due settimane.

Per le mamme che hanno la necessità di rinnovare il proprio equipaggiamento tecnologico per lo smartworking o per il tempo libero, è disponibile HUAWEI Matebook D14 nella versione con processore Intel®Core™i5 8GB + 256GB a 629,10 euro anziché 699,00: il laptop ideale per chi è alla ricerca di performance senza compromessi in un design leggero, sottile ed elegante.

I nuovissimi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i sono invece il regalo ideale per le mamme multitasking: grazie alla perfetta vestibilità i nuovi auricolari TWS con cancellazione attiva del rumore sono perfetti per lunghe chiacchierate al telefono, per le call di lavoro o per ascoltare la musica mentre si svolgono altre attività. Disponibili al prezzo finale di 80,10 euro, invece di 89, si abbinano a qualunque outfit, per soddisfare anche le mamme attente al look perfino nella scelta degli accessori hi-tech.

Lo smartphone HUAWEI P40 Pro, con quadrupla fotocamera Leica Ultra Vision e display da 6.58” è il regalo ideale per le appassionate di fotografia che non perdono occasione di scattare foto e girare video anche in condizioni di bassa luminosità o su soggetti lontani. Da oggi e fino al 10 maggio è disponibile al prezzo finale di 584,10 euro con inclusa una case Huawei, il 45% in meno rispetto al prezzo pieno di 1.074,89 euro per i due prodotti insieme".