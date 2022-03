Huawei festeggia la Festa del Papà con sconti fino al 50% su tanti prodotti

Flash sale sullo store di Huawei, in occasione della Festa del Papà. Fino a domani, 16 Marzo 2022, sullo store ufficiale del colosso asiatico è possibile godere di un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti.

Huawei Watch GT3 con cassa da 46mm Active Black è disponibile al prezzo di 199 Euro, al posto di 249 Euro, con cinturino in omaggio. Disponibile in offerta anche la variante Classic Brown, a 209 Euro piuttosto che 269 Euro, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo di listino: in omaggio vengono proposte le FreeBuds 4i ed un cinturino.

Disponibile in offerta anche Huawei Watch GT3 con cassa da 46mm Elite Stainless, a 279 Euro piuttosto che 329 Euro.

Fronte smartphone, segnaliamo Huawei Nova 9 Black, a 399 Euro piuttosto che 499,90 Euro con cover Slim PC Case Airy Blue che ha un valore di 19,99 Euro.

In offerta segnaliamo anche Huawei FreeBuds 4 con case di ricarica via cavo, ad 89 Euro piuttosto che 149 Euro e case-orange in regalo.

Parallelamente, sono partite anche le promozioni delle Huawei Week, fino al 31 Marzo 2022. Partite da oggi, 15 Marzo 2022, è possibile di godere di sconti fino al 50%, ma anche della possibilità di acquistare PC, tablet e smartphone in bundle.

La lista completa dei prodotti può essere consultata attraverso questo indirizzo.