Huawei festeggia l'Italia in finale di Euro 2020 con una serie di premi

Dopo aver segnalato il codice sconto Sennheiser, oggi è la volta di Huawei. Il produttore asiatico infatti ha ricordato che sono rimasti ancora pochissimi giorni per aggiudicarsi i numerosi premi che l'App Gallery ha messo in palio per i propri utenti in occasione di Euro 2020 che vedrà l'Italia in finale.

Tra i premi più prestigiosi ed ambiti dagli appassionati del mondo del calcio, troviamo il pallone e la maglietta ufficiale degli Azzurri.

Inoltre, tutti coloro che scaricheranno una delle applicazioni incluse nell'elenco che indichiamo incalce, potranno partecipare al minigioco con il palio Huawei Watch Fit, Huawei Band 4 e numerosi sconti su Huawei Store e buoni per noleggiare un film su Huawei viDEO.

Tra le app che danno diritto a partecipare all'iniziativa e quindi tentare la fortuna troviamo:

Tuttocampo : app che consente di avere a portata di smartphone, tutto il calcio dilettantistico di tutta Italia con risultati in tempo reale, classifiche e notizie di tutti campionati;

: app che consente di avere a portata di smartphone, tutto il calcio dilettantistico di tutta Italia con risultati in tempo reale, classifiche e notizie di tutti campionati; Tutto Mercato Web : app che permettere di rimanere aggiornati su tutte le notizie di calciomercato in tempo reale;

: app che permettere di rimanere aggiornati su tutte le notizie di calciomercato in tempo reale; Fantacalcio : una tra le app più utilizzate dagli appassionati di calcio di tutte le generazioni. Consente di visualizzare statistiche dei giocatori e delle partite e sfidarsi con i propri amici a colpi di goal;

: una tra le app più utilizzate dagli appassionati di calcio di tutte le generazioni. Consente di visualizzare statistiche dei giocatori e delle partite e sfidarsi con i propri amici a colpi di goal; Top Eleven : app che permette di esplorare, attraverso un’esperienza di gaming, il mondo manageriale del calcio;

: app che permette di esplorare, attraverso un’esperienza di gaming, il mondo manageriale del calcio; Online Soccer manager: con questa app chiunque può provare l’emozione di calarsi nei panni di un vero giocatore professionista, percorrendo tutti gli step di carriera fino al debutto in nazionale.

L'iniziativa promozionale è valida fino all'11 Luglio, il giorno della finale. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata.