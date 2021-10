Parte lo Huawei Festival: in palio tanti premi fino al 31 Gennaio 2022

Huawei ha annunciato una nuova iniziativa promozionale per festeggiare i propri fan ed i propri clienti. Si tratta dell'Huawei Festival, attivo fino al 31 Gennaio 2021 e che comprende tantissime promozioni, vantaggi e regali.

E' possibile scoprire tutti i vantaggi direttamente tramite MyHuawei, la nuova applicazione all-in-one che aggrega alcuni dei servizi Huawei e che può essere scaricata direttamente attraverso l'AppGallery.

Coloro che posseggono uno smartphone Huawei possono richiedere fino a sei mesi di estensione gratuita della garanzia commerciale prevista, per una copertura più duratura del dispositivo. Se invece il vostro telefono è fuori garanzia ed ha problemi di batteria, è possibile acquistare il servizio di sostituzione batteria a 39 Euro.

In occasione dell'Huawei Festival, la società dà anche la possibilità di vincere per tutto il mese di novembre Huawei Watch GT3 e Huawei Nova 8i: per partecipare basta semplicemente iscriversi alla newsletter entro il 30 Novembre. Se invece desiderate aggiudicarvi il nuovo smartphone Huawei Nova 9, vi basterà partecipare all'iniziativa "vinci in due mosse" entro il prossimo 21 Novembre.

Huawei Festival prevede anche il 30% di sconto per gli abbonamenti annuali ad Huawei Cloud, Huawei Music e Huawei Video.

Tutti i vantaggi e premi dell'Huawei Festival sono accessibili direttamente attraverso la pagina dedicata all'iniziativa del colosso cinese.