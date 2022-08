Huawei, primo trimestre di crescita dal 2020: l'effetto delle sanzioni è finito?

Mentre Huawei prepara i nuovi smartphone Mate 50, che potrebbero essere lanciati a settembre, l'azienda ha raggiunto anche un altro traguardo economico. Nello scorso trimestre, infatti, le vendite di prodotti Huawei sono aumentate: si tratta di un evento che non succedeva da fine 2020, quando l'azienda è stata vittima delle sanzioni americane.

Bloomberg riporta infatti che "Huawei Technologies ha riscontrato, negli ultimi tre mesi, il suo primo aumento delle vendite su base trimestrale da fine 2020, quanto il gigante delle telecomunicazioni cinese è stato ridotto a dover sopravvivere nella "blacklist" del Governo americano, che ne ha fatto colare a picco il business nel settore smartphone".

Stando ai risultati fiscali condivisi dalla compagnia, le vendite di Huawei sono aumentate dell'1%, raggiungendo la cifra di 170,6 miliardi di Yuan, o 25 miliardi di Dollari circa. Sommati ai dati del primo trimestre del 2022, l'azienda è arrivata a 301,6 miliardi di Yuan, o 45 miliardi di Dollari circa.

Dati che fanno sorridere il gigante cinese, ma che fanno domandare anche se ormai le sanzioni americane siano diventate inefficaci, spingendo Washington a chiedersi come fare per limitare ulteriormente la presenza della compagnia nel mercato internazionale. Solo poche settimane fa, infatti, l'FBI ha accusato Huawei di interferire con le comunicazioni dell'esercito, e in particolare con i codici di lancio delle testate nucleari americane.

Ad ogni modo, il CEO di Huawi Ken Hu ha commentando i risultati fiscali dell'ultimo trimestre spiegando che "benché il nostro business nella produzione di smartphone sia stato duramente colpito dalle sanzioni americane, il settore delle infrastrutture ha mantenuto una crescita robusa. Andando avanti, seguiremo i trend in atto nel mondo del digitale e ridurremo la nostra impronta ecologica per continuare a creare valore aggiunto per i nostri partner e clienti".