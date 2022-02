Huawei terrà una conferenza a ridosso del MWC: potrebbe annunciare un nuovo P50

A meno di un mese dalla release europea di Huawei P50 Pocket e P50 Pro, il colosso cinese ha programmato la presentazione "Smart Office Spring Conference", fissandola al 27 febbraio prossimo alle ore 21:30 cinesi (ovvero le 14:30 italiane) e diffondendo un poster promozionale ad essa dedicato, per il momento disponibile solo in cinese.

Il portale ITHome ha provato ad interpretare il poster di Huawei, che potete vedere nell'immagine in calce e che mostra quattro satelliti che ruotano attorno ad un pianeta centrale: secondo ITHome, il corpo celeste più grande sarebbe il "centro" del futuro ecosistema Huawei, ovvero il prossimo smartphone top di gamma dell'azienda, mentre i quattro satelliti rappresenterebbero altri quattro device che la compagnia potrebbe annunciare nel corso dell'evento, come laptop, tablet, dispositivi smart o cuffie.

Huawei non si è ancora lasciata sfuggire nulla a riguardo dei nuovi device che verranno presentati nel corso della conferenza, mentre nemmeno i leaker sono riusciti a scoprire molto sui dispositivi. Probabilmente, stando a quanto scoperto dal portale Gizmochina nei database delle certificazioni cinesi 3C e MIIT, Huawei ha in serbo un nuovo P50 e un nuovo Mate 40, che potrebbero entrambi vedere la luce all'evento primaverile.

Insieme a questi ultimi potrebbe arrivare anche il modello 10.4 2022 di Huawei MatePad, che avrà il chipset Snapdragon 778G, una batteria da 7.150 mAh e sistema operativo HarmonyOS, ma del quale non sappiamo altro, almeno per il momento. Secondo alcuni tipster, il tablet avrà uno schermo in 16:10 con risoluzione 1200p e uno slot per la SIM, anche se non supporterà il 5G, limitandosi al 4G.

Ad ogni modo, la conferenza si terrà appena prima del MWC 2022, che andrà dal 28 febbraio al 3 marzo prossimi: Huawei ha già confermato la propria partecipazione all'evento con un comunicato stampa, perciò non è improbabile che i prodotti presentati alla conferenza del 27 febbraio vengano successivamente messi a disposizione di giornalisti e utente sullo showfloor della manifestazione.