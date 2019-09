Huawei FreeBuds 3 ufficiali: partita la sfida alle AirPods 2

Dopo aver annunciato il processore Kirin 990 5G, Huawei ha sfruttato il palcoscenico offerto dall'edizione 2019 dell'IFA di Berlino per svelare anche le nuove cuffie True Wireless chiamate FreeBuds 3.

Huawei ha dedicato parecchio spazio durante la sua conferenza alle FreeBuds 3 e sembra quindi tenere molto a questo prodotto. L'azienda cinese ha implementato un nuovo chip Bluetooth chiamato Kirin A1 in grado di migliorare la connettività wireless delle cuffie. Un altro aspetto su cui Huawei ha puntato molto è la cancellazione del rumore, che secondo la società cinese è in grado di "coprire" anche il rumore del vento e permette di effettuare chiamate di buona qualità anche mentre si sta andando in bici a 20 km/h. Ovviamente, Huawei ha affermato che questa tecnologia funziona in tutti i contesti, viaggio in treno compreso.

Per il resto, le FreeBuds 3 riducono ulteriormente la latenza, in modo da poter essere utilizzate come si deve anche per quanto riguarda il gaming online, e implementano la ricarica rapida tramite la tecnologia Huawei Fast Charge, che stando all'azienda cinese permette di caricare le FreeBuds 3 molto più velocemente delle Airpods 2 di Apple (carica 100% più veloce tramite cavo, 50% più veloce via wireless). Insomma, la sfida alla concorrenza è partita.