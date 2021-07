Huawei FreeBuds 4 disponibili per l'acquisto in Italia: prezzo e promozioni

Huawei ha annunciato nella giornata odierna la disponibilità su Huawei Store di Huawei FreeBuds 4, auricolari True Wireless di ultima generazione dotati di cancellazione attiva del rumore, venduti a un prezzo estremamente competitivo grazie alle offerte delle promozioni estive: vediamo tutti i dettagli.

Le cuffiette Huawei FreeBuds 4 risultano ufficialmente disponibili per l’acquisto a 159 Euro su Huawei Store, in un’offerta speciale che permette di ottenere anche uno Huawei Mini Speaker in un singolo pacchetto. Come se non bastasse, con un anticipo di 10 Euro si otterrà uno sconto sul prezzo finale di ulteriori 30,00 Euro, ottenendo così entrambi i dispositivi a 129,00 Euro!

La promozione in questione si aggiunge a una vasta gamma di offerte stagionali esclusive di Huawei sul suo store ufficiale, che riguarda anche computer portatili della serie MateBook, smartphone, Huawei Band 6 e tanti altri prodotti. Tra essi segnaliamo in particolare, sempre per chi è a caccia di auricolari True Wireless, gli auricolari Bluetooth Huawei FreeBuds 4i al prezzo promozionale di 69,42 Euro con case protettivo incluso.

Ricordiamo anche qualche dettaglio tecnico delle Huawei FreeBuds 4: si tratta di auricolari TWS con tecnologia ANC fino a 25 dB, sistema a tre microfoni per qualità audio in entrata ottima, driver dinamico singolo da 14 mm, comandi touch sullo stelo per le scelte rapide (configurabili tramite l’app Huawei AI Life per Android e iOS) e un’autonomia complessiva pari a 4 ore senza ANC e senza ricarica dal case.

Se siete interessati a sapere qualche dettaglio in più al riguardo, vi rimandiamo alla nostra prova di Huawei FreeBuds 4.