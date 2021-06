Huawei FreeBuds 4 e monitor da gaming MateView GT ufficiali: i prezzi

Huawei è "scatenata" oggi 2 giugno 2021. Infatti, nel corso di un evento di presentazione ricco di novità, da HarmonyOS 2 a Watch 3, l'azienda ha svelato al grande pubblico anche gli auricolari FreeBuds 4 e il monitor da gaming MateView GT.

Per quel che riguarda gli auricolari Bluetooth TWS FreeBuds 4, questi ultimi dispongono del supporto alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore open-fit 2.0. Stando a Huawei, quest'ultima migliora quanto visto in passato sia a livello hardware che software. Viene infatti utilizzato un sistema a doppio microfono per il noise-cancelling, nonché la tecnologia AEM (Adaptive Ear Matching). Gli auricolari sono in grado di rilevare in modo automatico la forma dell'orecchio e determinare la configurazione ottimale. Si possono connettere fino a due dispositivi contemporaneamente.

Il driver da 14,3 mm punta su un'esperienza sonora con bassi profondi, mentre non manca un diaframma composito in polimero a cristalli liquidi (LCP), che supporta una gamma di frequenza fino a 40kHz. Per quel che riguarda l'autonomia stimata, quest'ultima è di 4 ore senza ANC (altrimenti 2 ore e mezza). In ogni caso, in totale, considerando la custodia di ricarica, si può arrivare a 22 ore di riproduzione musicale. A livello di ricarica, 15 minuti equivalgono a circa 2 ore e mezza di audio. Il peso degli auricolari è di 4,1 grammi, mentre la custodia di ricarica misura 21,2 mm e pesa 38 grammi. Tra le colorazioni disponibili troviamo Ceramic White e Silver Frost.

Passando al monitor da gaming MateView GT, quest'ultimo presenta un display curvo 21:9 da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel. La luminosità massima è di 350 nits, mentre il rapporto di contrasto è 4000:1. Non mancano HDR10 e refresh rate di 165 Hz. In termini di funzionalità da gaming, troviamo Dark Field Control, che può consentire di individuare al meglio gli avversari regolando la luminosità del display. Non manca inoltre Crosshairs, che può tornare utile per la mira. Presenti un joystick a cinque vie e OSD, nonché DC dimming e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Interessante la presenza di una soundbar integrata, che include due altoparlanti stereo 2.0 e dispone di un pannello touch per effetti RGB e per regolare rapidamente il volume. Per quel che riguarda le porte, troviamo due HDMI 2.0, un jack audio da 3,5 mm, una DisplayPort 1.4 e due porte USB Type-C. Huawei afferma che si tratta di un prodotto dedicato sia al gaming che all'intrattenimento in generale. Per il resto, c'è anche la variante MateView, nonostante l'azienda abbia posto il focus, perlomeno in termini di comunicazione relativa alla stampa, quasi esclusivamente su MateView GT.

Per quanto concerne prezzi e disponibilità, gli auricolari FreeBuds 4 sono disponibili in preordine a partire da oggi 2 giugno 2021, in esclusiva su Huawei Store a 149 euro con Huawei Band 6 in omaggio. In un comunicato stampa si legge anche che "tutti coloro che effettueranno il preordine per una coppia di HUAWEI FreeBuds 4, oltre a ricevere due HUAWEI Band 6 incluse, potranno accedere a un ulteriore sconto del 20% sul prezzo della seconda coppia di auricolari". Per quel che riguarda, invece, MateView GT, quest'ultimo sarà disponibile da metà luglio a 549 euro. Nello stesso periodo arriverà in Italia anche la variante MateView, proposta a 699 euro.