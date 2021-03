Huawei FreeBuds 4i e Huawei Watch Fit Elegant arrivano in Italia: specifiche e prezzi

Huawei annuncia oggi FreeBuds 4i, i nuovi auricolari TWS con batteria in grado di offrire fino a 10 ore di autonomia, cancellazione attiva del rumore e ricarica rapida, e l'arrivo in Italia di Huawei Watch Fit Elegant.

Partendo dagli auricolari, sono disponibili da oggi in preordine su Huawei Store al prezzo di 89 Euro, nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red. Huawei FreeBuds 4i offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale e 6,5 ore di chiamata con una singola carica. Con il charging case, invece, possono raggiungere quota 22 ore di riproduzione musicale o 14 ore di chiamata vocale. Secondo i dati ufficiali diffusi dall'azienda, se si attiva la cancellazione attiva del rumore l'autonomia scende a 7,5 ore per la riproduzione musicale e 5,5 ore perla chiamata vocale. E' però presente un sistema di ricarica rapida che con 10 minuti di carica garantisce fino a 4 ore di utilizzo.

A livello tecnologico, le Huawei FreeBuds 4i sono in grado di rilevare il rumore ambientale tramite i microfoni per generare un'onda sonora inversa per ridurre il rumore, il tutto attraverso un algoritmo ad-hoc. La tecnologia di beamforming inoltre consente ai microfoni di captare la voce degli utenti in modo accurato durante le chiamate per ridurre il rumore di fondo.

Contestualmente all'arrivo di Huawei FreeBuds 4i, arriva in Italia anche il nuovo Watchfit Elegant, la variante in acciaio di Huawei Watchfit che guarda al fitness ma anche allo stile. Presente anche in questo caso il supporto a cinque modalità di allenamento, a cui si aggiunge il GPS che permette di tenere traccia dei propri progressi all'aperto.

Huawei Watchfit Elegant è disponibile in preordine a 129 Euro, mentre per gli auricolari si scende ad 89 Euro.

Coloro che acquisteranno Huawei FreeBuds 4i entro il 24 Aprile riceveranno in omaggio Huawei Band 4 e tre mesi di Huawei Music, mentre se si conclude l'ordine entro il 26 Marzo ai regali si aggiunge anche una custodia colorata.

Bonus di preordine anche per Huawei Watchfit Elegant: se si ordina entro il 31 Marzo si riceverà in omaggio la Huawei Smart Scale.