HUAWEI FreeBuds 5, gli auricolari TWS 'a goccia' con ANC arrivano in Italia

Dopo aver scoperto il design di HUAWEI FreeBuds 5 nel primo "assaggio" europeo sulle pagine inglesi del produttore, finalmente HUAWEI ha annunciato l'arrivo dei suoi auricolari TWS di nuova generazione anche in Italia.

Disponibili sullo store ufficiale HUAWEI al prezzo di 159,90 euro, i FreeBuds 5 presentano un audace design a goccia, un elemento di forte rottura con il resto del mercato e con la tradizione del brand, riconoscibile e decisamente poco convenzionale, che promette di migliorare il comfort e diminuire il peso percepito sfruttando una maggiore superficie di contatto con il volto. I nuovi FreeBuds 5, nonostante il design open, vantano la presenza di un ANC ibrido e della certificazione IP54. A livello tecnologico, invece, supportano i codec L2HC e LDAC, oltre a alle certificazioni HWA e Hi-Res Audio Wireless.

Quanto al sonoro, la qualità è demandata a un driver dinamico ultramagnetico da 11 mm con tecnologia Bass Turbo (fino a 16 Hz) e ai sensori che promettono di adattare l'equalizzazione anche sulla base del canale uditivo. L'app companion anche in questo caso è HUAWEI AI Life, sempre più un HUB totipotente per il controllo dell'ecosistema smart di HUAWEI, da cui potranno essere anche aggiornati e personalizzati (pensiamo, per esempio, alle gesture a sfioramento).

Oltre a sfoggiare un aspetto particolare, i nuovi FreeBuds 5 sono anche disponibili in più colorazioni, cioè Ceramic White, Silver Frost e la particolare Coral Orange. Fino al 27 aprile, chi acquisterà gli auricolari di nuova generazione riceverà in omaggio anche una custodia protettiva e uno sconto sul totale del 10% con il codice AFREEBUDS7.