Huawei FreeBuds Pro: in regalo Band 4 Pro e sei mesi di Huawei Music per Halloween

Huawei, in occasione di Halloween, propone un'interessante promozione sulle Huawei FreeBuds Pro, le cuffie di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, che solo il 31 Ottobre si porteranno dietro una serie di omaggi e promozioni.

Coloro che acquisteranno le Huawei FreeBuds Pro il 31 Ottobre riceveranno in regalo Band 4 Pro e sei mesi di Huawei Music inclusi nel prezzo, oltre a 30 Euro di sconto inserendo nell'apposito campo il codice sconto "AHLWN30OFF".

Huawei FreeBuds Pro sono i primi auricolari TWS del 2020 con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, doppi microfono posizionati all'interno ed all'esterno degli auricolari e e modalità che eliminato il rumore ambientale. Le Modalità Aware e Voice Mode invece utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno anche quando sono in estrada, per usare gli auricolari in sicurezza.

Le cuffie possono essere collegate a due dispositivi in contemporanea e supportano Android, iOS e Windows.