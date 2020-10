Huawei FreeBuds Studio, le cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore

Dopo la presentazione dell’Huawei P40 Pro, Huawei ha annunciato anche le FreeBuds Studio, le cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, che possono essere collegate in contemporanea a due dispositivi.

Dotate di tre diverse modalità di cancellazione del rumore, sono caratterizzate da due padiglioni contenenti i diaframmi a quattro strati da 40mm che supportano frequenze tra i 4 ed i 48 kHz. Alla cancellazione attiva del rumore si aggiunge anche il TAT a doppio strato che, quando mixata all’ANC raggiunge i 40 dB.

Supportato anche il codec L2HC proprietario, che permette di effettuare trasmissioni fino a 960Kbs.

I dati ufficiali diffusi da Huawei parlano di 20 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva, che diventano 24 ore se si disattiva. Con una carica di 10 minuti, però, è possibile ottenere fino a 5 ore di utilizzo.

Come per i nuovi Huawei X Gentle Monster Eyewear II, anche le FreeBuds Studio sono disponibili da oggi sull’Hauwei Store a 299 Euro. Coloro che le acquisteranno riceveranno sei mesi di Music. Nessuna informazione invece sul possibile arrivo anche presso gli altri store. Come avvenuto anche per gli altri due prodotti, probabilmente gli annunci arriveranno solo successivamente.

Fateci sapere cosa ne pensate attraverso la sezione commenti. Secondo alcuni rumor anche Apple potrebbe presto lanciare le sue cuffie over ear.