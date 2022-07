Huawei senza freni: 'senza sanzioni avremmo già superato Apple'

Huawei non sembra certo mandarle a dire alla concorrenza: anzi, dopo che il CEO di Huawei ha definito Samsung un "piccolo produttore", pare che l'azienda cinese sia pronta a prendersela con Apple. Addirittura, Huawei ha affermato che potrebbe superare Apple in termini di vendite se le sanzioni americane non esistessero.

Facciamo un passo indietro: tre anni fa, la Casa Bianca ha imposto pesanti sanzioni contro Huawei e gli altri produttori cinesi di smartphone come Xiaomi e BBK Electronics (che comprende OPPO, vivo e OnePlus, tra le altre). Le sanzioni hanno di fatto impedito agli smartphone di queste compagnie di entrare in America, mentre nel caso di Huawei hanno addirittura bloccato la presenza dei servizi Google sugli smartphone della compagnia, infliggendo un pesantissimo colpo alle sue vendite.

Prima delle sanzioni dell'amministrazione Trump, in effetti, Huawei stava crescendo rapidamente tra i produttori di smartphone Android, e secondo il suo CEO sarebbe stato solo l'intervento di Washington ad impedirle di superare Apple come principale produttore mondiale di smartphone.

Richard Yu, CEO di Huawei, ha infatti spiegato che le "fortune di Huawei sono crollate quando gli Stati Uniti sono intervenuti nel suo mercato di operazioni [quello degli smartphone e, latamente, dell'elettronica tutta] con le loro sanzioni". Al contempo, sempre Yu ha spiegato che Samsung sarebbe un "pesce piccolo del mercato sostenuto però dalle sanzioni americane": insomma, senza l'aiuto di Washington Samsung venderebbe molti meno smartphone, almeno secondo Huawei.

In realtà, Samsung era il maggior produttore smartphone già nel 2019, quando ancora le sanzioni non esistevano. Analogamente, Apple era al secondo posto nel settore, esattamente come oggi. Huawei, che pure stava crescendo all'epoca, non era certo in una condizione tale da sconfiggere Samsung in termini di utenza.



Solo alcuni previsioni decisamente ottimistiche pensavano che l'azienda avrebbe potuto superare le vendite di Samsung nel giro di qualche anno. Intanto, comunque, Huawei e ZTE sono state bandite anche dal Canada in relazione ad alcuni timori per la sicurezza interna delle reti del Paese.