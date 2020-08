Huawei in futuro potrebbe installare Hongmeng OS in tutti i suoi prodotti

Il ban di Huawei negli Stati Uniti ha costretto il colosso cinese a sviluppare un sistema operativo tutto suo. Il progetto, chiamato Hongmeng OS (o Harmony OS), è giunto sul mercato e si attende un suo utilizzo soprattutto nelle smart TV; secondo gli ultimi report, Huawei potrebbe provare a pre-installarlo anche su PC, tablet e smartphone.

A rendere nota questa possibilità è stato il CEO di Huawei Consumer Business Group Yu Chengdong, il quale ha dichiarato in occasione della China Information Technology Conference 2020 che “In futuro Hongmeng OS diventerà un sistema operativo diffuso in tutto il mondo. Quest’anno saranno gli smartwatch, prossimamente tutti i prodotti Huawei IoT, PC, tablet e anche qualche smartphone”.

Questa scelta è coerente con l’avvio del progetto “Nanniwan” da parte di Huawei, ideato proprio per garantire l’indipendenza tecnologica completa all’azienda e crescere proponendosi come concorrente principale dei colossi americani della tecnologia. Secondo altri report, Huawei potrebbe persino lanciare una nuova versione di Harmony OS da utilizzare anche nelle automobili.

Infine, sicuramente risulterà necessaria in futuro per diventare più competitivi soprattutto in Asia, dato che non solo nel Regno Unito ma anche in Brasile gli USA si sono opposti all’utilizzo delle infrastrutture 5G di Huawei, costringendo i rispettivi governi a prendere posizione e decidere se cancellare la partnership con l’azienda cinese.