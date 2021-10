Huawei, quale futuro per gli smartphone? La variante esclusiva dello Snapdragon 898

Dopo aver analizzato cosa sta accadendo agli smartphone Huawei, torniamo ad approfondire la situazione relativa al popolare brand. Infatti, sembra proprio che ci siano degli sviluppi per quel che riguarda il futuro di Huawei.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da MyDrivers e Gizchina (che cita il leaker ChanganDigitalKing, legato al popolare social network cinese Weibo), in futuro la società cinese potrebbe ottenere l'accesso a una variante esclusiva del processore Qualcomm Snapdragon 898. In questo contesto, nonostante a quanto pare l'arrivo di Huawei Mate 50 non sia previsto per il 2021, il noto brand avrebbe già effettuato dei test in merito, utili per cercare di comprendere se è possibile percorrere questa strada.

Qualcuno tra di voi si starà sicuramente chiedendo il motivo per cui Huawei dovrebbe utilizzare un processore diverso dagli altri produttori. Ebbene, la causa è da ricercarsi nel ban subito dall'azienda da parte degli Stati Uniti d'America, che non permette di fatto al popolare brand di accedere ai chip 5G (la tecnologia alla base è statunitense). Per intenderci, la recente gamma Huawei P50 non dispone del supporto al 5G.

Questo significa che Qualcomm potrebbe fornire a Huawei una variante 4G esclusiva del SoC Qualcomm Snapdragon 898, in modo da consentire al colosso cinese di mantenere comunque elevate le prestazioni dei suoi flagship, nonostante purtroppo questi ultimi non possano supportare il 5G. Per il resto, nel frattempo sono arrivati anche dei rumor che descrivono una Huawei un po' in difficoltà relativamente alle scorte di chip Kirin.

Insomma, non sembra essere esattamente un periodo roseo per il noto brand. Tuttavia, per il momento non c'è nulla di ufficiale sulla questione Snapdragon 898, quindi non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.