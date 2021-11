Huawei e la Giornata dei Single: fino al 50% di sconto su computer e altro

Non ci sono solamente le offerte di Unieuro sui prodotti di Huawei. Infatti, lo stesso brand ha deciso di lanciare delle promozioni legate ai suoi dispositivi. Dai computer ai monitor, passando per wearable e altro: gli sconti arrivano fino al 50%.

Dall'8 novembre e fino al 17 novembre 2021, il sito Web e-commerce di Huawei si riempie dunque di iniziative promozionali. Il motivo? Giovedì 11 novembre 2021 c'è la cosiddetta "Giornata dei Single", diventata per certi versi un momento in cui tradizionalmente le persone esprimono il proprio "amore" verso la tecnologia. Potevano mancare degli sconti in tal senso da parte di Huawei? Ovviamente no.

Tra le offerte citate nel comunicato stampa giunto sulle nostre scrivanie, si fa riferimento alla possibilità di acquistare Huawei MateBook D15 (Intel Core i5, 8/256GB) a 569,90 euro in abbinata con HUAWEI Mouse Swift Bluetooth. Se, invece, state cercando un monitor, una delle offerte lampo che rientrano nell'iniziativa del brand riguarda l'edizione standard di Huawei MateView GT 27", venduta a 299,90 euro (anziché 399,90 euro).

Lato wearable, Huawei Watch GT 2 viene proposto a 149,90 euro, al posto dei precedenti 249,90 euro. Chiaramente, quelle citate sono solamente alcune delle offerte lanciate per l'occasione: insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul portale ufficiale di Huawei in questi giorni.