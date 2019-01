Huawei, il Governo Italiano introduce un bollino per le reti?

Tiene banco anche in Italia la questione Huawei, amplificata dalle recenti accuse mosse dal Governo Americano nonostante le smentite dal colosso cinese. Secondo quanto raccolto da CorriereComunicazioni, il nostro esecutivo starebbe guardando con interesse l'evolversi della vicenda.

A quanto pare, il piano che ha in programma di lanciare il Governo prevederebbe un sistema di certificazione in grado di garantire l'affidabilità delle reti. Il tutto sarebbe ancora nelle fasi preliminari, ma i tecnici del governo giallo-verde sono già al lavoro, anche per venire incontro alle crescenti pressioni che arrivano dagli Stati Uniti che senza mezzi termini hanno invitato gli alleati a scoraggiare l'utilizzo di apparecchiature Huawei e ZTE dalle infrastrutture per il 5G per ragioni di sicurezza.

Dall'Italia però è bene precisare che non è stata mossa alcuna accusa dei confronti della CFO di Huawei, Meng Wanzhou, arrestata lo scorso mese in Canada. Il vicepresidente del Copasir, Adolfo Urso, ha puntualizzato che da parte del comitato parlamentare c'è "attenzione sul tema", ma non "un accertamento ad hoc".

L'idea del bollino comunque potrebbe diventare interessante, ma sono tanti i quesiti che girano intorno: bisognerà capire come stabilire i parametri ed il rispetto nel corso del tempo. Tutto è in divenire, ma l'Italia sta già muovendo i primi passi.