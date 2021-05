Huawei, HarmonyOS 2.0 si mostra in un video: che miglioramenti!

Il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0 di casa Huawei si sta avvicinando sempre di più alla diffusione di massa su smartphone e tablet del marchio cinese. Mentre la beta continua e i vertici dell’azienda rilasciano dichiarazioni sull’approdo in 300 milioni di dispositivi nel 2021, in rete appaiono i primi video di test da parte degli utenti.

Come riportato da GSMArena e ITHome, infatti, sul social network cinese Weibo è apparso un filmato poi ricaricato su YouTube riguardante i principali miglioramenti introdotti dalla casa di Shenzhen. In questo modo, non solo gli sviluppatori cercano di migliorare l’esperienza d’uso per i nuovi utenti, ma intendono anche distaccarsi dai vari rumor provenienti da Occidente riguardo il fatto che si tratti di una copia di Android 10.

In ogni caso, l’ultimo aggiornamento introdotto a HarmonyOS 2.0 vede un importante cambiamento al centro di controllo accessibile con uno swipe dall’angolo in alto a destra, mentre con uno swipe dall’angolo in alto a sinistra si apre automaticamente un motore di ricerca integrato nello smartphone – che, in questo video, si tratta di Huawei Mate 40 Pro. Con uno swipe verso il basso da qualsiasi punto dello schermo, invece, vengono mostrate tutte le notifiche.

Interessante notare come le applicazioni interne firmate Huawei vengano aperte molto più rapidamente rispetto a qualsiasi altro smartphone Android, lasciando pensare che il sistema operativo proprietario sarà ottimizzato molto bene per molteplici app. Non è chiaro se questa ottimizzazione riguardi anche browser e giochi di terze parti, dato che nel filmato in questione non è stato mostrato alcun dettaglio in merito.

Visivamente, HarmonyOS 2.0 resta abbastanza vicino a EMUI 11 con un design intuitivo e piacevole all’occhio. Rimane un grande punto di domanda tra gli utenti occidentali: si tratterà di un sistema operativo nato a partire dal kernel Android, o si tratterà di una piattaforma completamente nuova, come sostenuto dalla stessa Huawei? Staremo a vedere.