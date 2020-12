Huawei HarmonyOS 2.0, ufficiale la data di lancio della beta smartphone: è imminente

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa, finalmente abbiamo dettagli ufficiali per quel che riguarda la data di lancio della beta per smartphone del sistema operativo HarmonyOS 2.0. L'annuncio sta facendo salire l'hype degli appassionati, dato che manca veramente poco.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda cinese ha fissato un evento di presentazione per la giornata del 16 dicembre 2020, ovvero tra meno di due settimane. Questa versione beta è stata confermata per lo smartphone Huawei Mate 40, quindi i primi sviluppatori avranno presto modo di testare il sistema operativo in ambito di dispositivi mobili. Non è chiaro se sarà consentito o meno ai developer far trapelare informazioni, ma staremo a vedere.

In ogni caso, il 16 dicembre 2020 Huawei illustrerà agli sviluppatori la filosofia dietro HarmonyOS 2.0 e mostrerà loro le potenzialità del sistema operativo proprietario. In seguito a questa fase di spiegazione ci sarà la release del firmware, anche se non è chiaro se quest'ultima sarà per tutti gli sviluppatori o solamente per alcune persone selezionate. Non possiamo inoltre sapere se si tratti di una release a livello Global oppure se destinata unicamente al mercato cinese. Nonostante questo, sicuramente si tratta di un passo importante per il sistema operativo originariamente annunciato ad agosto 2020.

Presto vedremo in azione HarmonyOS su smartphone? Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente abbiamo scovato alcuni render relativi al sistema operativo.