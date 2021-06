Huawei HarmonyOS, come scaricare il sistema operativo? Per ora c'è DevEco

Huawei ha svelato ufficialmente HarmonyOS 2 giusto qualche giorno fa. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si chiedono come scaricare il nuovo OS. Per il momento siamo ancora in una fase preliminare, ma in realtà c'è una possibilità per coloro che vogliono approfondire il progetto.

Infatti, segnaliamo il fatto che recentemente il noto brand ha deciso di consentire a tutti di scaricare il tool DevEco Studio. Quest'ultimo è pensato per permettere agli sviluppatori di prendere confidenza con HarmonyOS, in modo da preparare le applicazioni per l'eventuale rilascio per il sistema operativo di Huawei.

Fino a un po' di tempo fa era necessario registrarsi e fornire dati dettagliati, nonché essere autorizzati direttamente dalla società cinese, per poter accedere a questo tool. Ora, invece, la versione 2.1 è scaricabile, sia per Windows a 64-bit che per macOS, semplicemente collegandosi al portale ufficiale e premendo sul pulsante di download.

Considerate il fatto che non c'è in realtà molto per gli utenti, in quanto non è di fatto possibile testare come si deve l'OS in questo modo, ma sicuramente il fatto che DevEco Studio sia scaricabile per tutti può risultare interessante per gli sviluppatori. Tra l'altro, ovviamente non manca la documentazione ufficiale di HarmonyOS.

Per gli utenti finali, invece, bisognerà attendere ancora un po'. Le prime novità interessanti da questo punto di vista arriveranno nel 2021. Se volete approfondire l'argomento, potete consultare la lista degli smartphone che dovrebbero ottenere HarmonyOS 2.