Huawei HarmonyOS, abbiamo scovato le prime immagini ufficiali in inglese

Da quando è stato annunciato ufficialmente nell'agosto del 2019, HarmonyOS si è sempre fatto vedere in dei contesti particolari, Inoltre, finora l'interfaccia era sempre stata mostrata, in modo molto fugace, in cinese e non erano mai stati diffusi dei render ad alta risoluzione.

Signore e signori, il "momento clou" è arrivato: siamo riusciti a reperire delle immagini ufficiali. Potete trovare tutti i render del caso a corredo della notizia. Partendo dall'immagine più interessante, ovvero quella che potete trovare in copertina, possiamo dare un'occhiata ad HarmonyOS per TV. Tutto sembra riportare al modello Honor Vision che si è fatto vedere in alcuni video pubblicati online, ma in quel caso l'interfaccia era in cinese. L'immagine coinvolta, invece, mostra 6 schede ben precise, che alludono alla presenza di diverse funzionalità: "Video", "Music", "Meetime" e "AI Fitness".

Passando, invece, ai render che potete trovare in calce alla notizia, è possibile vedere il design che Huawei vuole adottare con HarmonyOS in campo smartwatch. In particolare, sembra che l'azienda cinese abbia intenzione di utilizzare per bene lo spazio messo a disposizione dal display, sia mediante delle watchface complete che attraverso delle notifiche ben visibili a schermo. Non mancano inoltre delle immagini relative a quelle che potrebbero essere le schermate di "prompt" di HarmonyOS per quel che concerne smartphone e tablet.

Da notare, inoltre, il fatto che Huawei sembra voler puntare anche sull'utilizzo in campo iOT di questo sistema operativo. Insomma, ora abbiamo qualche immagine ad alta risoluzione di HarmonyOS. Tuttavia, tenete a mente che si tratta di render preliminari destinati agli addetti ai lavori, quindi potrebbero non rappresentare il design finale. Inoltre, per il momento non è ancora chiaro quando questo OS arriverà nelle mani degli utenti finali. Staremo a vedere.