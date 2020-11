Huawei, HarmonyOS su quali smartphone arriverà? Ecco la possibile lista

Il nuovo sistema operativo HarmonyOS di casa Huawei, noto anche come HongmengOS in Cina, è sempre più prossimo al lancio sul mercato. Annunciato nell’agosto 2019, ormai è prossimo alla versione 2.0 che raggiungerà ancora più dispositivi del colosso di Shenzhen, facendoli passare così da EMUI 11 all’OS creato da zero dalla società.

Ma la domanda che molti utenti si sono posti è: quali smartphone verranno supportati? A rispondere sono stati i colleghi di Huawei Central, specializzati nelle indiscrezioni dell’azienda cinese, i quali hanno riportato la possibile lista di dispositivi (smartphone, tablet e smartwatch) che lo riceveranno al lancio:

Huawei Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+ e RS Porsche Design

Huawei Mate X e Xs

Huawei P40, Pro e Pro+

Huawei Mate 30 4G, Pro 4G, 5G, Pro 5G e RS Porsche Design

Huawei Nova 8 e 8 Pro

Huawei Nova 7 5G, Pro 5G e SE

Huawei P30 e P30 Pro

Huawei Mate 20, 20 Pro, X 4G, X 5G e RS

Huawei Nova 6 5G e SE

Honor V40

Honor 30 Pro e Pro+

Honor V30 e V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30 e 30S

Honor 20 e 20 Pro

Honor 9X e 9X Pro

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Ricordiamo che questa lista non è ufficiale e potrebbe pure ricevere aggiornamenti, dunque consigliamo agli utenti Huawei e Honor di prestare attenzione alla pagina di Huawei Central con tutti i modelli elencati. Intanto, il colosso cinese sarebbe prossimo alla vendita di Honor al governo di Shenzhen e al distributore Digital China: secondo gli ultimi rumor riportati da Reuters, Huawei venderebbe il marchio per circa 15,2 miliardi di dollari così da evitare di colpirlo con il ban da parte degli Stati Uniti che però, in seguito all’elezione di Joe Biden, potrebbe persino diventare più “leggero”.