HUAWEI Health+, disponibile la versione con rinnovate funzioni fitness

A relativamente pochi giorni dall'apertura del concorso Global AI Challenge di HUAWEI, torniamo ad approfondire su queste pagine le novità legate al noto brand. Questa volta, è stata lanciata una nuova versione di HUAWEI Health+.

Comunicato stampa: Milano, 7 luglio 2022 – Stai cercando la giusta motivazione per condurre uno stile di vita sano, all'insegna dello sport? Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia la disponibilità della nuova versione di HUAWEI Health+ che porta l'health management a un livello superiore.

Disponibile su HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, HUAWEI Health è stata completamente riprogettata con una serie di funzioni avanzate per aiutare gli utenti ad adottare abitudini a favore di uno stile di vita sano. Tra i numerosi contenuti presenti, è possibile accedere a consigli su esercizi e dieta, piani di allenamento personalizzati, diario alimentare e analisi nutrizionale, supporto per il sonno e la respirazione.

Inoltre, l'app offre nuove funzionalità di monitoraggio dell'alimentazione, tra cui Snack Assistant che utilizza la fotocamera dello smartphone per analizzare la composizione nutrizionale degli alimenti e adattare di conseguenza i piani di allenamento. Gli utenti possono anche tenere traccia del loro apporto nutrizionale e definire piani Stay Fit personalizzati, in base alle loro esigenze e ai loro livelli di attività. Grazie alla tecnologia TruSleep per il monitoraggio accurato del sonno, HUAWEI Health+ offre un supporto in più per il benessere fisico ma anche mentale.

HUAWEI Health+ si arricchisce con un nuovo servizio di abbonamento premium che fornisce agli utenti informazioni intelligenti sulle loro attività, sulla loro alimentazione e sul loro benessere.

Huawei Health+ ha un prezzo di adesione di 7,99 euro e con l'acquisto di un nuovo prodotto wearable si ottengono 3 mesi gratuiti di membership; invece 1 mese gratis per gli utenti che si iscrivono per la prima volta e che non acquistano prodotti.

L'app è disponibile per il download da mobile anche su Android e iOS a questo link, ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

Tanti premi per tagliare il traguardo con la Sport Challenge di Huawei & adidas Runtastic

Huawei invita chi ama mettersi alla prova e migliorare le proprie performance sportive a prendere parte a una sfida virtuale attiva dal 9 Giugno al 30 Settembre. Partecipare è semplice, basta postare nei commenti di HUAWEI Community uno screenshot dell'app Huawei Health con il dettaglio di quanti chilometri sono stati percorsi durante il periodo della challenge. Una volta superati i 15km complessivi, si ha l'opportunità di vincere premi esclusivi, tra cui Watch GT 3 Pro, Watch FIT 2 e Watch GT Runner e la partecipazione (trasporto, alloggio e invito) a un evento esclusivo HUAWEI.

Non solo, tutti gli utenti che parteciperanno postando lo screenshot di HUAWEI Health e/o adidas Running, riceveranno entro le 72 ore successive un coupon del 10% di sconto su tutti i Watch e Band di Huawei Store e 1 mese gratuito di Premium Membership per le app adidas Running e adidas Training.

Partecipa e vieni a incontrarci a Milano

In occasione dell'iniziativa della Sport Challenge, da giugno a settembre, Huawei propone un Meet & Greet con l'esclusiva partecipazione di Lisa Migliorini, runner da 1,2 milioni di follower, nota sul web come thefashionjogger. L'incontro si terrà a Milano il 16 luglio ore 17:00 al Parco Sempione e ci si potrà iscrivere gratuitamente tramite il sito Web ufficiale di Huawei.

Lisa condividerà la sua esperienza come ambassador di Huawei, racconterà la sua carriera di runner professionista, svelerà tutti i segreti per tenersi in forma senza mai perdere la motivazione e sarà disponibile a rispondere a tutte le curiosità dei suoi fan.

"La condivisione e lo spirito di squadra sono uno dei valori più importanti dello sport, sia esso praticato a livello amatoriale o agonistico. Siamo felici di promuovere la Sport Challenge per invitare gli utenti a sentirsi parte di una community attraverso i propri traguardi e una passione comune. Siamo convinti che questo sia lo spirito migliore con cui affrontare ogni tipo di sfida e ci auguriamo che, al di là dei premi che saranno vinti, questa iniziativa rappresenti un momento di divertimento e svago, grazie anche al supporto delle nuove funzionalità di Health+ pensate per chiunque sia attento al proprio benessere", afferma Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communication di Huawei Consumer Business Group Italia.

"Per noi di adidas Runtastic è importante soddisfare le richieste dei nostri utenti e siamo particolarmente orgogliosi che ora gli utenti possano connettersi in qualsiasi momento e godere dei vantaggi delle app Huawei Health e adidas Running. L'integrazione con gli smartwatch di Huawei, infatti, è sempre stata una priorità. Sono ancora più felice di poter celebrare questa partnership con Huawei attraverso la challenge di running perchè desideriamo motivare le persone a essere attive e sfidare le proprie capacità sempre di più!", dichiara Philipp Durstberger, Head of Partnerships di adidas Runtastic.

Per maggiori informazioni sulla Sport Challenge, potete fare riferimento al portale ufficiale di HUAWEI.