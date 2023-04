Huawei Health non è più disponibile sul Play Store di Android

Non è un mistero il fatto che i dispositivi Huawei non dispongano più dei servizi Google, ma ciò che finora era ancora disponibile sul Play Store, ovvero il negozio digitale ufficiale di BigG, era l'applicazione Huawei Health, legata all'utilizzo dei dispositivi indossabili del ben noto brand.

Se avete infatti avuto modo di mettere le mani, ad esempio, su uno smartwatch Huawei nel corso degli ultimi anni, vi sarete quasi sicuramente imbattuti in quest'applicazione. Ebbene, ora, come riportato anche da GSMArena, Huawei Health non risulta più scaricabile dal Play Store. In parole povere, per i dispositivi Android non Huawei, bisogna adesso procedere in altro modo per poter configurare gli indossabili del brand mediante la succitata app.

Collegandosi infatti a quella che era la pagina del Play Store di Huawei Health, si nota che effettivamente l'app non è più presente in questo contesto. Non è però molto difficile "sistemare" la situazione, in quanto Huawei Health si può banalmente scaricare da AppGallery, ovvero lo store digitale che si può usualmente trovare preinstallato sui dispositivi Huawei. Nel caso in cui, invece, si faccia riferimento ad altri dispositivi Android, ricordiamo che il negozio AppGallery si può installare manualmente a partire direttamente dal portale ufficiale di Huawei.

Va detto in ogni caso che il tutto era un po' nell'aria, considerando che l'applicazione era ferma da tempo in termini di aggiornamenti, per via delle questioni legate all'ormai ben noto ban relativo agli Stati Uniti d'America. Insomma, se si vuole ora sfruttare Huawei Health, bisogna procedere al di fuori del Play Store, così come spiegato anche sul sito Web di Huawei.