Huawei all'IFA 2022: smartwatch con certificazione medica, nova 10, MateBook e altro

Anticipando il keynote del 3 settembre delle ore 10:30 che si terrà nel contesto dell'edizione 2022 dell'IFA, Huawei ci ha già anticipato quali saranno i prodotti coinvolti. Si passa da smartwatch con certificazione medica alla gamma di smartphone nova 10.

Comunicato stampa: Berlino - 2 settembre 2022 – Huawei ha dimostrato il suo costante impegno nell'innovazione tecnologica con una serie di nuovi prodotti lanciati all'IFA 2022, la fiera dell'elettronica di consumo di Berlino.

Sia a livello hardware che software, Huawei continua ad offrire funzionalità che rendono l'esperienza dell'utente più piacevole, più collaborativa e più semplice. Tutti questi vantaggi sono attualmente visibili in una serie di prodotti innovativi in mostra all'IFA, tra cui i flagship per lo smart office, i wearable con certificazione medica e altre novità nella fotografia per smartphone.

William Tian, Presidente di Huawei CBG per l'Europa occidentale, ha commentato: "Siamo lieti di tornare all'IFA dopo alcuni anni difficili per tutti. IFA è sempre stata una grande piattaforma per le incredibili innovazioni del settore tecnologico e ancora una volta Huawei ha presentato prodotti davvero interessanti". "Ci siamo concentrati su un hardware dal design accattivante, su un software che offre un'esperienza senza soluzione di continuità su più dispositivi e su prestazioni fotografiche adatte alle esigenze degli utenti di oggi. Dalla salute e il fitness all'intrattenimento e alle soluzioni per lo smart office, Huawei continua a spingersi oltre i limiti e continuerà a portare innovazioni tecnologiche sorprendenti ai nostri milioni di fedeli fan in tutta Europa".

HUAWEI nova 10 e nova 10 Pro

I nuovissimi smartphone HUAWEI nova 10 e nova 10 Pro sono stati sviluppati con un occhio alle ultime tendenze della fotografia. Storicamente i produttori di smartphone hanno dato priorità allo sviluppo della fotocamera posteriore, ma per i milioni di utenti che ogni giorno utilizzano massivamente le più recenti app social, le prestazioni della fotocamera frontale sono fondamentali.

HUAWEI nova 10 e nova 10 Pro sono i primi smartphone a ribaltare l'approccio fotografico tradizionale. Entrambi i dispositivi vantano un'impressionante fotocamera frontale Ultra-Wide Angle da 60MP in grado di catturare video in 4K, mentre HUAWEI nova 10 Pro è dotato di una fotocamera aggiuntiva da 8MP per ritratti e primi piani cristallini.

Entrambi i dispositivi montano, inoltre, una serie di specifiche eccezionali progettate per ispirare le nuove generazioni, tra cui una fotocamera posteriore da 50MP con elaborazione avanzata delle immagini, un'elevata frequenza di aggiornamento dello schermo e la possibilità di ricarica rapida. Tutto questo è racchiuso in un design incredibilmente elegante, con HUAWEI nova 10 Pro che misura solo 7,88 mm e il nova 10 ancora più sottile da 6,88 mm.

HUAWEI MateBook X Pro con processore Intel Core di 12a generazione

L'ultimo portatile intelligente e leggero di Huawei, HUAWEI MateBook X Pro, racchiude una serie di funzionalità innovative in una splendida finitura metallica opaca. L'utilizzo di leghe di magnesio leggere e resistenti e il processo di rivestimento a Micro-arc Oxidation rendono il portatile estremamente leggero, 1.26kg, maneggevole e resistente.

Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro si distingue per il display FullView da 14,2 pollici 3,1K e vanta il touchpad più avanzato mai trovato su un MateBook. HUAWEI Free Touch supporta otto innovativi controlli gestuali, tra cui screenshot, luminosità, regolazione del volume e molto altro.

Dotato di un processore Intel Core di 12ma generazione, il chipset presenta una nuovissima architettura ibrida, più efficiente del 60% rispetto al suo predecessore. Il nuovo sistema di raffreddamento HUAWEI Shark Fin Fan consente a HUAWEI MateBook X Pro di funzionare in modo efficiente per un periodo prolungato.

HUAWEI MatePad Pro 11 e HUAWEI MatePad Pro 12.6

Il nuovo tablet di punta della serie MatePad, HUAWEI MatePad Pro 11, presenta un display OLED HUAWEI FullView da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una visione più fluida. Con un peso di soli 449 grammi e una larghezza di soli 5,9 mm, il dispositivo ultraleggero e ultrasottile possiede per la prima volta HUAWEI SOUND per offrire esperienze di intrattenimento cinematografico.

A IFA viene lanciata anche una versione da 12,6 pollici di HUAWEI MatePad Pro. HUAWEI MatePad Pro raggiunge un rapporto schermo/corpo del 90%, elevando il livello di visione immersiva. L'accuratezza del colore [...] e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz consentono una visualizzazione più fluida e fedele. Entrambi i dispositivi HUAWEI MatePad Pro sono compatibili con HUAWEI M Pencil e sono quindi perfetti per i creativi.

HUAWEI WATCH D

Molti dei dispositivi indossabili di Huawei sono in grado di monitorare una serie di importanti parametri vitali per la salute, come il rilevamento accurato dell'ossigenazione del sangue SpO2, garantendo agli utenti la massima tranquillità. Ad IFA Huawei annuncia HUAWEI WATCH D, che include un sistema innovativo per la misurazione della pressione sanguigna, un indicatore critico per la salute generale.

HUAWEI WATCH D sarà lanciato sul mercato europeo come dispositivo medico certificato, in modo che gli utenti possano fidarsi dell'accuratezza delle informazioni che ricevono dal loro proprio dispositivo indossabile. HUAWEI WATCH D sarà dotato di una funzione di elettrocardiogramma (ECG) certificata dal punto di vista medico, il noto test per registrare il ritmo e l'attività elettrica del cuore. Parallelamente al lancio di HUAWEI WATCH D, Huawei renderà disponibile la funzione ECG con certificazione medica anche su HUAWEI WATCH GT3 Pro in alcuni Paesi europei.

Huawei Mobile Services (HMS)

L'ecosistema HMS di Huawei continua a svilupparsi a una velocità davvero impressionante. È in continua evoluzione per offrire agli utenti funzionalità superiori di navigazione e consultazione delle mappe, ricerca, mail e shopping su più dispositivi. Huawei continua inoltre a investire in AppGallery, la sua piattaforma globale di distribuzione di applicazioni, che conta oggi 580 milioni di utenti attivi mensili, di cui oltre 45 milioni in Europa. Il numero di applicazioni disponibili in AppGallery è aumentato del 147% rispetto all'anno precedente e ci sono più di 5,5 milioni di sviluppatori registrati che stanno lavorando per aggiungerne altri. Mantenendo il focus sulla user-experience, AppGallery è intuitivamente facile da usare ed è dotata di una gamma di applicazioni e offerte di prim'ordine; inoltre, può essere utilizzata senza problemi su tutti i dispositivi, coprendo una combinazione di PC, smartwatch e tablet Huawei, oltre agli smartphone Huawei.

Fine comunicato: riportiamo di seguito i prezzi e la disponibilità per l'Italia dei dispositivi annunciati.

Huawei nova 10 e nova 10 Pro : arriveranno presto in Italia a prezzi non ancora comunicati. Saranno disponibili nelle versioni Starry Silver e Starry Black.

: arriveranno presto in Italia a prezzi non ancora comunicati. Saranno disponibili nelle versioni Starry Silver e Starry Black. Huawei MateBook X Pro : già disponibile in Italia in versione Ink Blue da 16GB/1TB e con processore Intel Core di 12esima generazione a 2.199 euro . Fino al 5 settembre 2022 si potrà usufruire di un coupon early bird che dà diritto a 100 euro di sconto. Inoltre, su Huawei Store fino al 19 settembre 2022 sarà anche possibile ottenere in omaggio il monitor wireless HUAWEI MateView.

: già disponibile in Italia in versione Ink Blue da 16GB/1TB e con processore Intel Core di 12esima generazione a . Fino al 5 settembre 2022 si potrà usufruire di un coupon early bird che dà diritto a 100 euro di sconto. Inoltre, su Huawei Store fino al 19 settembre 2022 sarà anche possibile ottenere in omaggio il monitor wireless HUAWEI MateView. Huawei MatePad Pro 11 : sono aperti i preordini su Huawei Store fino al 28 settembre 2022. Il prezzo? 649,90 euro . Si può effettuare un acconto di 10 euro per usufruire poi di uno sconto di 50 euro. In omaggio ci sono la Huawei M-Pencil di seconda generazione e la Huawei Flip Cover.

: sono aperti i preordini su Huawei Store fino al 28 settembre 2022. Il prezzo? . Si può effettuare un acconto di 10 euro per usufruire poi di uno sconto di 50 euro. In omaggio ci sono la Huawei M-Pencil di seconda generazione e la Huawei Flip Cover. Huawei MatePad Pro 12.6 : fino al 15 settembre 2022 ci sarà un prezzo speciale di 579,90 euro (generalmente sarebbe di 799,90 euro). Aggiungendo 39,90 euro sarà possibile avere la Huawei Magnetic Keyboard, mentre aggiungendo 29,90 euro si otterrà la Huawei M-Pencil di seconda generazione.

: fino al 15 settembre 2022 ci sarà un prezzo speciale di (generalmente sarebbe di 799,90 euro). Aggiungendo 39,90 euro sarà possibile avere la Huawei Magnetic Keyboard, mentre aggiungendo 29,90 euro si otterrà la Huawei M-Pencil di seconda generazione. Huawei WATCH D: arriverà in Italia a ottobre 2022 a 399,90 euro.

Per maggiori informazioni sui prodotti presentati all'IFA 2022, potete fare riferimento al portale ufficiale di Huawei.