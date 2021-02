Huawei, imminente il lancio del nuovo foldable Mate X2

Dopo le prime immagini trapelate in rete, finalmente Huawei ha ufficializzato, attraverso il profilo ufficiale Weibo dell'azienda, la data di presentazione del nuovo foldable Huawei Mate X2.

Come possiamo leggere sul poster di lancio, la data da segnare sul calendario è il 22 febbraio 2021.

Il nuovo Huawei Mate X2 si appresta a sostituire il Mate XS, del quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione, come pieghevole di punta dell'azienda.

Stando ai rumor, il Mate X2 avrà un doppio display, con un pannello pieghevole interno da 8,01 pollici con risoluzione 2480 x 2200 e uno schermo ausiliario esterno da 6,45 pollici. Sotto la scocca invece prenderà posto il SoC Kirin 9000 a 5 nm.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Huawei Mate X2 avrà un complesso multi-camera con modulo principale da 50 megapixel e moduli ausiliari da 16, 12 e 8 MP. La camera anteriore sarà invece da 16 megapixel.

Lato autonomia, l'azienda implementerà un battery pack da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 66 W. Per quanto riguarda la connettivita invece, dalle certificazioni ricevute sappiamo che avrà il supporto al WiFi 6.

Per quanto non sia emerso nulla riguardo il meccanismo di chiusura, sappiamo che lo schermo sarà richiudibile verso l'interno, una soluzione necessaria per evitare il danneggiamento accidentale del display flessibile.