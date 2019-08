Huawei implementerà la registrazione in 4K e 60 Fps nei nuovi device previsti per il 2020

I prodotti di punta di Huawei offrono prestazioni eccellenti nel campo della fotografia. Quando si parla di video però, i prodotti del colosso cinese non sono mai riusciti a raggiungere i livelli di altre big come Apple o Samsung.

Per questo Huawei ha deciso di aggiornare la nuova gamma di prodotti high-end previsti per il 2020 con il SoC Kirin 990 che finalmente sarà in grado di fornire registrazioni 4K a 60 Fps, caratteristica che non era presente sui vecchi chipset HiSilicon.

Lato GPU Huawei negli ultimi anni si è affidata alla serie ARM Mali. Questa peculiarità e il grande calore generato dalla CPU quando si registra a certe risoluzioni, sono state le problematiche principali da superare per consentire il corretto funzionamento dei device.

A quanto pare quindi, il colosso cinese è riuscito ad ottimizzare i suoi dispositivi. Ricordiamo che Apple ha introdotto la risoluzione 4K 60 Fps già nel 2017 con il lancio di iPhone X, 8 e 8 Plus mentre Samsung nel 2018 con l’arrivo dello Snapdragon 845.

Huawei dovrebbe svelare la nuova serie Mate 30 con il Kirin 990 durante l’IFA 2019. Rimarremo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.