Huawei inaugura la mostra fotografica ispirata al P20 a Milano

Huawei, ha annunciato di aver inaugurato nella giornata di oggi, 10 Maggio, a Milano la nuova mostra cinematografica "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", ispirata al claim utilizzato dalla stessa compagnia asiatica nella campagna pubblicitaria per sponsorizzare Huawei P20 e P20 Pro.

l progetto, in collaborazione con Unieuro, è ispirato a dieci importanti opere della storia dell’arte, che sono state reinterpretate per l’occasione in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro. Filo conduttore degli scatti della mostra inaugurata da Huawei è la rinascita di opere d’arte contestualizzate nella realtà di tutti i giorni.



L’esposizione ospita le immagini ispirate ad opere quali La Ragazza con l’orecchino di perla di Jan Vermeer, Scudo con testa di Medusa di Caravaggio, Ritratto di Frida Kahlo scattato da Nickolas Muray, La Dama con l’Ermellino di Leonardo Da Vinci, dettaglio de Le Tre Età della Donna di Klimt, La Colazione dei Canottieri di Pierre-Auguste Renoir, Ragazza alla Finestra di Salvador Dalì, Mano con sfera riflettente di Mauritz Cornelis Escher, La colazione dei canottieri di Pierre-Auguste Renoir, Il Bacio di Francesco Hayez, Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.



Protagonisti delle opere anche alcuni influencer, tra cui Andy, Andrea Fumagalli, del gruppo musicale Bluvertigo, capeggiato dall'ex giudice di X-Factor Morgan. che reinterpreta L’uomo Vitruviano; Maggy Ghalo che posa in uno scatto ispirato all’icona di stile Frida Kahlo, Iconize colto in un selfie ante litteram nella reinterpretazione dell’opera di Escher, Elena Bonamico immortalata nel quartiere di Brera per una moderna versione de La ragazza con l’orecchino di Perla.

Le opere d'arte saranno esposte anche per le strade di Milano, mettendo in mostra le potenzialità del nuovo cellulare di Huawei.

Il Rinascimento della Fotografia sarà anche ospitato dalla Rinascente di Milano. Per una settimana, da oggi, Huawei allestirà le otto vetrine che affacciano su Piazza del Duomo, permettendo ai passanti di godere dell’esplosione delle numerose potenzialità della tripla fotocamera Leica di Huawei P20 Pro. I visitatori della Rinascente potranno inoltre accedere alle aree demo presenti su due piani dello store per provare il nuovo smartphone Huawei P20 Pro.

Il giorno 10 poi, non mancherà un grande evento a La Rinascente Duomo, dove, al Settimo Piano -solo su invito- dalle 19,30 alle 23,00, tra le note del sound esclusivo del dj set di Andy Bluvertigo, si potrà vivere il party dedicato al Nuovo Rinascimento della Fotografia, tra drink e food raffinati e dress code elegante-after work-per tutti.