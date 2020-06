Huawei inaugura il nuovo Customer Service Center a Milano: ecco tutti i servizi offerti

Huawei ha annunciato oggi l'inaugurazione del nuovo Customer Service Center a Milano, in Via Francesco Londonio 20/A, che dà il via ad un nuovo concept ed è caratterizzato da consulenze one-to-one e tanti altri servizi.

Il Centro di Assistenza sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:00, ed offrirà un'ampia gamma di servizi.

Al suo interno sarà possibile accedere alla riparazione rapida e trasparente che permetterà ai clienti di vivere in prima persona il processo di riparazione del proprio service ed osservare il lavoro dei tecnici. Ma non è tutto, perchè offrirà anche consulenze one-to-one in cui esperti Huawei offriranno consigli sulla configurazione ed utilizzo del dispositivo e dei suoi servizi.

Huawei però terrà anche degli eventi di formazione e workshop per incoraggiare le passioni degli utenti e motivarli a vivere nuove esperienze con i propri prodotti. Nello Store sarà anche presente un'area relax per regalare un'esperienza premium durante la riparazione.

Inoltre, ogni settimana saranno anche proposti eventi ed iniziative speciali, con regali, servizi omaggio e sconti.

E' possibile richiedere anche un appuntamento per la riparazione gratuita attraverso la pagina dedicata o il servizio clienti gratuito all’800-191435 (disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, eccetto festività).

L'Huawei Customer Service Center inoltre applicherà anche uno sconto del 20% al prezzo massimo consigliato da Huawei alle parti di ricambio necessarie per le riparazioni fuori garanzia.