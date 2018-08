Huawei inizia a lavore su Android P per Mate 10 Pro, P20, Honor 10 e Honor V10

Con il lancio di Android 9.0 Pie avvenuto ormai all'inizio della settimana, tra la sorpresa generale di utenti e sviluppatori, i vari produttori si sono già adoperati e sono al lavoro per portare l'aggiornamento nel minor tempo possibile sui top di gamma. E' il caso di Huawei, che si è tempestivamente mossa.

In un post pubblicato su Weibo, un dirigente di Huawei ha fatto sapere che il team di sviluppatori della compagnia starebbe già duramente al lavoro sull'ultimo major update di Android, per portare 9.0 Pie su quattro smartphone nel più breve tempo possibile.

Ovviamente, come abbastanza prevedibile e condivisibile, i quattro smartphone di cui sta parlando il dirigente sono gli ultimi smartphone top di gamma rilasciati sul mercato: l'Huawei Mate 10 Pro, l'Huawei P20, Honor 10 ed Honor V10. Nel caso dell'Honor P20, è chiaro che ci si riferisce all'intera famiglia, anche se non è noto sapere se anche la versione Lite sia in lista per ricevere l'update o meno. Il P20 Pro, invece, con ogni probabilità lo riceverà insieme al modello "Normale".

E' chiaro che non il rilascio di Android Pie non sia previsto nell'immediato, in quanto Huawei dovrà modificare il sistema operativo ed integrare la nuova interfaccia grafica proprietaria EMUI 9.0, che sarà dotata di nuove funzionalità.

Il dirigente Huawei, nello stesso post ha anche notato come anche altri dispositivi siano in lista per ricevere l'aggiornamento, ma la compagnia sta ovviamente dando priorità a quelli di cui vi abbiamo parlato poco sopra in quanto sono gli ultimi smartphone top di gamma.

Huawei dovrebbe comunque annunciare la roadmap completa per l'aggiornamento prossimamente.