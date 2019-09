Huawei ha iniziato a vendere alcuni laptop con Linux pre-installato

Huawei punta su Linux, l'acclamato sistema operativo opensource. L'azienda cinese ha iniziato a vendere alcuni dei suoi laptop di punta con installato Linux al posto di Windows. Siccome non c'è nessuna licenza, in questo caso, sono anche venduti ad un prezzo più basso rispetto all'offerta normale.

I modelli interessati da questa possibilità sono il Matebook 13, Matebook 14 e Matebook X Pro. Per il momento i modelli con Linux pre-installato sono disponibili esclusivamente nella madrepatria del brand, in Cina.

Anche perché la distribuzione di Linux montata su questi device è la Deepin. Deepin Linux è proprio una versione ottimizzata per il mercato cinese. Come è ovvio che sia, l'assenza di Windows abbassa anche il prezzo di listino di queste macchina.

Ad esempio, i Matebook 13 e Matebook 14 ricevono un taglio del prezzo di 300 yuan, sono più di 30 euro in meno. Il taglio più interessante lo riceve il Matebook X Pro, che con Deepin Linux costa ben 600 yuan in meno: un bel taglio di 76 euro.

In questo momento i laptop con Linux sono elencati nello store ufficiale cinese di Huawei, ma non è ancora possibile acquistarli. In compenso, si può richiedere di essere avvisati quando saranno aperti i preorder. Inutile dire, che l'entity list non colpisce solamente gli smartphone di Huawei, che non potranno più usare Android. Il problema riguarda anche l'utilizzo dell'OS di Microsoft. Huawei sta già pensando anche a questo, e la proposta di device con Deepin è un chiaro esempio.