Huawei investe 10 milioni di Dollari in Italia e svela l'Huawei Developer Program

Huawei, nel corso della prima edizione dell'Huawei Developer Day, ha annunciato un piano d'investimenti da 10 milioni di Dollari in Italia, ed ha anche presentato l'Huawei Developer Program, un'iniziativa al 100% italiana attraverso cui mira a sostenere la community locale degli sviluppatori.

Le due soluzioni sono state elaborate per sostenere e facilitare lo sviluppo di soluzioni software avanzate e per promuovere l'integrazioni dei servizi della suite HMS nelle applicazioni dei partner.

L'accesso sarà valutato su una base di alcuni requisiti, tra cui la rilevanza dei partner per il territorio e la velocità di integrazione dei servizi all'interno delle app.

Nell'Huawei Developer Program, che si aggiunge ad un'ampia serie di iniziative annunciate dal CEO Richard Yu lo scorso Settembre, sono inclusi servizi di advertising e comunicazione, visibilità attraverso gli eventi ed i canali ufficiali di Huawei, supporto tecnico e formazione dedicata. Sarà anche possibile consultare dei moduli sul coding online, ed un training center all'interno degli uffici di Milano.

E' previsto il lancio di tre livelli: Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce un piano di visibilità. Sono previsti investimenti fino a 100mila Dollari USA per developer ed aziende che rientrano nella categoria Silver; fino a 300mila Dollari USA per la categoria Gold; più di 300mila Dollari USA sono previsti per coloro che appartengono alla categoria Platinum, che avranno anche l’opportunità di ricevere alcuni dispositivi Huawei in comodato d’uso a lungo termine, per test e debugging.

Dal fronte degli Huawei Mobile Services, Huawei metterà a disposizione entro il 2019 24 kit HSM Core.

E' però anche stata presentata la piattaforma Ability Gallery per la distribuzione intelligente di contenuti. Ability Gallery è in grado di collegare tutti i dispositivi, smartphone, indossabili e tablet in un unico ecosistema supportando numerosi servizi accessibili tramtie smart card, HTML5 o app di terze parti.

Per garantire una migliore gestione delle informazioni è stato presentato Open Advertising ID, che offre advertising personalizzato rispettando la privacy degli utenti, proteggendo i dati personali.