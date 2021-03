Huawei ha investito nell'allevamento di suini, ma non è come pensate

Huawei ha investito in alcune società che si occupano dell'allevamento di suini. Sì, avete capito bene. L'annuncio è già circolato molto online, ma le fonti hanno voluto fare un po' di chiarezza su quali siano le motivazioni della società.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Duan Aiguo di Huawei ha confermato che l'azienda cinese ha investito in alcune società che svolgono questo tipo di attività. Tuttavia, l'annuncio è stato in alcuni casi mal interpretato, dunque è bene fare il punto della situazione: Huawei non alleva suini, ma sta puntando su realtà che potrebbero sfruttare tecnologie interessanti in questo campo. Insomma, lo ribadiamo, no: l'azienda cinese non sta allevando in modo diretto suini.

L'intenzione è quella di puntare, ad esempio, all'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo dell'allevamento dei suini, che sembra ancora rimasto indietro rispetto ad altri settori. In tal senso, a quanto pare sarebbero state direttamente delle aziende operanti in questo campo a chiedere a Huawei di aiutarle a "digitalizzare" le operazioni.

In ogni caso, restando nel mondo dei suini, ultimamente sono uscite diverse notizie interessanti. Abbiamo infatti visto che questi ultimi possono potenzialmente "apprezzare" giochi come Pong. Chissà se verranno effettuate ulteriori "indagini" in merito, ma nel frattempo la notizia degli investimenti di Huawei in alcune realtà di questo settore ha già fatto il giro del mondo.